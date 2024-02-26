الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بوتين: شبه جزيرة القرم جزء لا يتجزأ من روسيا

رئيس روسيا
رئيس روسيا

أفادت المواقع العالمية، أن فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، مشددًا في خطابه قراءة كتاب “القرم صفحات من التاريخ من العصور القديمة إلي يومنا هذا”.

وقال بوتين، إن شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، أصبحتًا الآن جزءًا لا يتجزأ من روسيا، موضحًا بأن هذه المناطق تساهم بشكل كبير في تعزيز وحدة موسكو وأمنها.

وأضاف رئيس روسيا، أن فعلا كان يوم 16 مارس 2014 بمثابة نقطة مصيرية بالنسبة لأبناء سيفاستوبول وسكان القرم".

وأشار رئيس الدولة إلى أن سكان شبه الجزيرة، اتخذوا في ذلك اليوم خيارا حازما لا لبس فيه - أن يكونوا مع روسيا إلى الأبد،  واليوم أصبحت شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول جزءا لا يتجزأ من روسيا الاتحادية".

في وقت سابق، أكد رئيس روسيا،  أنه لو لم يكن على ثقة تامة برغبة المواطنين الروس، بمن فيهم سكان شبه جزيرة القرم بعودة شبه الجزيرة إلى روسيا، لما أقدم على ذلك.

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