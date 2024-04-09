أذان المغرب.. موعد إفطار آخر أيام شهر رمضان المبارك

سويعات قليلة تفصلنا عن الإفطار الأخير بشهر رمضان المبارك للعام الهجري 1445، إذ يبحث الصائمون في تلك الأوقات عن موعد أذان المغرب.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، موعد أذان المغرب اليوم الموافق 30 رمضان.

موعد الإفطار اليوم

موعد أذان المغرب في القاهرة:- 6:19 مساءً.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية:- 6:25 مساءً.

موعد أذان المغرب في مطروح:- 6:36 مساءً.

موعد أذان المغرب في بورسعيد:- 6:16 مساءً.

موعد أذان المغرب في العريش:- 6:09 مساءً.

موعد أذان المغرب في شرم الشيخ:- 6:05 مساءً.

موعد أذان المغرب في الغردقة:- 6:06 مساءً.

موعد أذان المغرب في أسيوط:- 6:17 مساءً.

موعد أذان المغرب في سوهاج:- 6:14 مساءً.

موعد أذان المغرب في الأقصر:- 6:10 مساءً.

موعد أذان المغرب في أسوان:- 6:08 مساءً.

دار الإفتاء تعلن غدا أول أيام عيد الفطر

وكانت دار الإفتاء المصرية استطلعت أمس، هلالَ شهرِ شوال لعام 1445 هجرية بعد غروب شمس أمس الإثنين 29 رمضان، الموافق 8 أبريل 2024 بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحققت شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال 1445 هجرية، وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن اليوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 هو المتمم لشهر رمضان 1445 هجرية، وأن غدا الأربعاء الموافق 10 أبريل هو أول أيام شهر شوال.

دعاء آخر يوم رمضان

اللهم أعده علينا ونحن في أحسن حال.

اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته فاجعلني مرحومًا ولا تجعلني محرومًا، الحمدلله على التمام، الحمدلله على البلاغ الحمدلله على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن صام الشهر ايمانا واحتسابا وادرك ليلة القدر وفاز بالآجر.

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2024

موعد أذان المغرب في القاهرة:- ٦:٠١ م

موعد أذان المغرب في الإسكندرية:- ٦:٠٦ م

موعد أذان المغرب في مطروح:- ٦:١٧ م

موعد أذان المغرب في بورسعيد:- ٥:٥٦ م

موعد أذان المغرب في العريش:- ٥:٥٠ م

موعد أذان المغرب في شرم الشيخ:- ٥:٤٩ م

موعد أذان المغرب في الغردقة:- ٥:٥١ م

موعد أذان المغرب في أسيوط:- ٦:٠٢ م

موعد أذان المغرب في سوهاج:- ٦:٠٠ م

موعد أذان المغرب في الأقصر:- ٥:٥٦ م

موعد أذان المغرب في أسوان:- ٥:٥٦ م