الإثنين 08 أبريل 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

علي جمعة يهاجم من يعرض حياته الخاصة على السوشيال لكسب المال

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق

أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، حكم عرض بعض الناس لخصوصياتهم على موقع التواصل الاجتماعي من أجل كسب المال.

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علي جمعة يجيب على سؤال: لماذا أمرنا الله بالصلاة على النبي؟

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وقال جمعة خلال برنامجه الرمضاني "نور الدين"، الذي يعرض على القناة الأولى اليوم الإثنين، إن العفاف والحياء قيمة أخلاقية كبيرة، فقدناها في هذا العصر، مستشهدا بحديث لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ”اذا لم تستح فاصنع ما شئت".   

وأضاف: “أصبحت هناك معايير اخرى غير الحياء، منها إظهار الفرح والتعالي بالحياة الزوجية، فاذا أراد الإنسان أن يعود لإنسانيته في ظل هذا الهجوم الشرس، لابد أن يعود إلى الحياء”.

وتابع الدكتور علي جمعة: "يجب على الإنسان أن يتحلى بالحياء، الذي أصبح ذم وهذه مصيبة كبرى، والدين يكشف هذا ويقول الحياء خير كله". 

علي جمعة يوضح حكم التصوير أثناء الحج والعمرة

وفي سياق متصل، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن التصوير السيلفي واللايف من أمام الكعبة اثناء الحج والعمرة قلة أدب مع الله. 

وأضاف: "ما نراه الآن مخالف لما تربينا عليه من أدب، والمطلوب فى هذه الأماكن الخشوع والخلوة مع الله، والخروج عن حد الأدب من الله، قد يكون حراما أو مكروه".   

وذكر: "غير مطلوب منى أن أخرج عن الخشوع، حتى أفرح أهلي وأصحابي، وأيضا أشوش على غيري وهذا فيه حرمانية، حتى لو عملتها بذوق وبلين ورفق". 

 

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