علي جمعة: لا يجوز للمرأة التجسس على زوجها حتى لو خانها

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أنه لا يجوز للمرأة التجسس على زوجها حتى لو متأكدة أو على يقين بأنه يخونها بصفة مستمرة.

وقال خلال برنامجه الرمضاني "نور الدين"، الذي يعرض على القناة الأولى اليوم اللإثنين: “مش من حقها تتجسس، أنا في الحدوتة دي، أنا متأكدة من 50 سنة و99% من هذا التأكد لا يعد إطلاقا في توثيق الشرع أو القانون أو التوثيق الاجتماعي البشري”.

وتابع: "واحد تقول أنا متأكدة أنه عمل كده أقولها ليه؟، توقلي أصله لما رجع مرة لقيت ريحة غريبة في لبسه، وممكن تكون واحدة هي اللى نقلت له الريحة، كل هذا الكلام من إبليس، والله يعلمنا الحياء وأن لا نقول بما ليس لنا به علم والله وهبنا نور ونتركه ونتخبط في الحياة الدنيا".

وأضاف: "التأكد في هذه الحالة إلحاح غبي من الشيطان الرجيم من أجل أن يدفعك إلى المعصية ويزينها للمرأة من أجل التجسس، و99% من الحالات بتكون من الشيطان الرجيم وعدم الاستجابة له في هذا الحالة والتجسس على الزوج".

الإنترنت السبب الثاني للطلاق

أكد أنه لا يجوز للزوج أو الزوجة معرفة باسوردات موبايلات بعضهم، مضيفًا: "مش من حق الزوج يعرف خصوصية الزوجة، ولا هى كمان، وعليهم احترام الخصوصية فيما بينهم، وده بيقلل المشاكل ما بينهم".

وأضاف: "لما عملنا بحث قبل ظهور الإنترنت، عن أسباب الطلاق كانوا 7 حاجات، أولهم الحالة الاقتصادية وبعدها تدخل الأهل، وأزمات الحياة، وبعد ظهور الإنترنت، أصبح السبب التاني في الطلاق".

وتابع: "اطلقتوا ليه يا ولاد علشان شوفتها بتكلم واحد، أو شافته بيكلم واحدة، ويبقوا هم الاتنين بيحبوا بعض وعندهم عفاف بس أخطأ المرة دي هنعمل إيه طيب، نرحم بعض شوية، وكل القيم الدينية تؤدي إلي أني مبصش لموبايلها ولا تبص لموبايلي، وده مش معناه تعمل شات منحرف ولا هو كمان يعمل كده، لا لازم يكون في عفاف".