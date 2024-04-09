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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

بسام راضي ينقل تهنئة الرئيس السيسي للجالية المصرية في إيطاليا بمناسبة عيد الفطر

السفير بسام راضي
السفير بسام راضي

نقل بسام راضى سفير مصر في إيطاليا للمواطنيين أبناء الجالية المصرية في أنحاء إيطاليا رسالة تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي الموجهة لجميع الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

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جاء نصها : -


"إخوتي وأبنائي مسلمي مصر بالخارج ،،،
إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله تعالى أن يجعله عيداً سعيداً مباركاً، وأن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات.
أتمنى لكم النجاح والتوفيق، ولمصرنا العزيزة وشعبها العظيم المزيد من التقدم والازدهار".

وكل عام وأنتم بخير ،،، عيد سعيد

عبدالفتاح السيسي
رئيس جمهورية مصر العربية

 

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