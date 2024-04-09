صلاة عيد الفطر المبارك 2024.. كيفية أدائها وعدد ركعاتها

لم يتبق سوى عدة ساعات قليلة على قدوم عيد الفطر المبارك، وينتظر المسلمون أداء صلاة عيد الفطر في الساحات والأماكن المخصصة، فهي من السنن المؤكدة في عيد الفطر.

ويتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية أداء صلاة عيد الفطر المبارك، وعدد الركعات والتكبيرات، وذلك من أجل لإحياءً سنة رسول الله.

عدد ركعات صلاة عيد الفطر المبارك

أفادت دار الإفتاء المصرية بأن الطريقة الصحيحة لأداء صلاة العيد هي ركعتان، تجزئ إقامتهما كباقي الصلوات في سننها وأركانها.

كيفية صلاة عيد الفطر المبارك

تبدأ الركعة الأولى من صلاة عيد الفطر بـ7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، بعدها يقرأ الإمام ما تيسر من القرآن جهرًا، ويتم الركعة ويسجد، وفي الركعة الثانية يُكبر الإمام 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام، وبعدها يقرأ القرآن الكريم، ثم يركع ويجلس للتشهد ويُسلم.

عدد تكبيرات صلاة عيد الفطر المبارك

يختلف عدد تكبيرات صلاة العيد في الركعة الأولى عن الركعة الثانية، ففي الركعة الأولى يكبر سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرةِ القيام والركوع، وتكون التكبيرات قبل قراءة القرآن.

وقت صلاة عيد الفطر المبارك

يعد وقتُ صلاة العيد عند الشافعية ما بين طلوع الشمس وزوالها، ودليلهم على أن وقتها يبدأ بطلوع الشمس أنها صلاةٌ ذات سبب فلا تُراعَى فيها الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة، أما عند الجمهور فوقتها يَبتدِئ عند ارتفاع الشمس قدر رمح بحسب رؤية العين المجردة -وهو الوقت الذي تحلُّ فيه النافلة- ويمتدُّ وقتُها إلى ابتداء الزوال.

وتحدد قتها في القاهرة في الساعة 5.58 ص، بينما وقتها في الإسكندرية تحدد في الساعة 6.03 ص.