التاريخ يمنح بايرن ميونخ الأفضلية أمام أرسنال قبل صدام الليلة بدوري الأبطال

يحل بايرن ميونخ ضيفًا ثقيلًا على أرسنال في المواجهة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب إستاد الإمارات، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل الفريق البافاري المباراة على أمل الخروج بنتيجة إيجابية خارج أرضه لتسهيل مهمته في مباراة العودة والتي ستكون على ملعبه في ألمانيا.

وتكشف لغة الأرقام عن التفوق التاريخي لبايرن ميونخ على أرسنال، حيث سبق أن التقى الفريقان من قبل 14 مرة، حقق البافاري الفوز في 7 مباريات بينما فاز فريق الجانرز في 5 وحضر التعادل في مباراتين.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقفع أمام ارسنال :

حارس المرمى: أولرايش.

الدفاع: كيميتش - أوباميكانو - كيم - ألفونسو ديفيس.

الوسط: جوريتسكا - ليمار - توماس مولر.

الهجوم: جمال موسيالا - هاري كين - سيرج جنابري.

موعد مباراة بايرن ميونخ وأرسنال اليوم والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد أرسنال في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع المواجهة عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس.