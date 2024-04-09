تشكيل بايرن ميونخ المتوقع ضد ارسنال اليوم في دوري أبطال أوروبا

استقر المدير الفني توماس توخيل على التشكيل الأساسي لفريق بايرن ميونخ والذي سيدفع به مع بداية مباراة أرسنال اليوم في دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق بايرن ميونخ ضيفًا ثقيلًا على أرسنال في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد الإمارات في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل بايرن ميونخ أمام ارسنال :

حارس المرمى: أولرايش.

الدفاع: كيميتش - أوباميكانو - كيم - ألفونسو ديفيس.

الوسط: جوريتسكا - ليمار - توماس مولر.

الهجوم: جمال موسيالا - هاري كين - سيرج جنابري.

موعد مباراة بايرن ميونخ وأرسنال اليوم والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد أرسنال في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع المواجهة عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس.