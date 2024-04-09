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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل أرسنال المتوقع ضد بايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا

ساكا و مارتينيلي
ساكا و مارتينيلي

استقر المدير الفني ميكيل أرتيتا على تشكيل فريق أرسنال الأساسي الذي سيدخل به مباراة اليوم ضد بايرن ميونخ الألماني في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويستعد فريق أرسنال لاستقبال ضيفه بايرن ميونخ في المباراة التي ستجمع بينهما على استاد الإمارات في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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شكوك حول مشاركة ديكلان رايس مع آرسنال أمام بايرن ميونخ الليلة

تشكيل أرسنال أمام بايرن ميونخ :

حارس المرمى: دافيد رايا.

الدفاع: بن وايت - جابرييل ماجالايس - ويليام ساليبا - زينشينكو.

الوسط: جورجينيو - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا - كاي هافيرتز - جابرييل مارتينيلي.

موعد مباراة أرسنال وبايرن ميونخ والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ضد بايرن ميونخ في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع المواجهة عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس.

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