تحذيرات من تناول الفسيخ والرنجة في أول أيام عيد الفطر المبارك

بعد شهر الصيام ومع عزوف الكثيرين عن تناول الأسماك المُملحة حتى لا يتعرضون للشعور بالعطش الحاد خلال ساعات الصيام، اعتاد كثير من المصريين على تناول الأسماك المُملحة، وعلى رأسها الرنجة والفسيخ والملوحة والسردين، خلال أيام عيد الفطر، الأمر الذي يجعلها إحدى الطقوس السنوية التي ترافق هذه المناسبة.

وبالرغم من زيادة الطلب على الفسيخ والرنجة في أول أيام عيد الفطر المبارك، نظراً لاعتبارهم من الأكلات الشعبية المفضلة لدى المواطنين، لكن يجب الانتباه عند تناولهم لاحتوائهم على كمية كبيرة من الأملاح مما يسبب العديد من الأضرار الصحية للجسم.

أضرار الإفراط في تناول الفسيخ

ويسبب الإفراض في تناول الفسيخ العديد من الأضرار، منها ترسب كميات كبيرة من الأملاح في الجسم، واحتمالية إصابة الأطفال بالتسمم الغذائي، والإصابة بالإسهال لمدة يوم إلى ثلاثة أيام، والشعور بضيق في التنفس والاختناق، والشعور بآلام في المعدة والحرقان، وإمكانية تعرض أصحاب الضغط العالي لنزيف في المخ والإصابة بجلطات القلب.

وعند تناول الرنجة والفسيخ خاصة على الريق يتم حبس الماء بداخل أنسجة الجسم، بدءًا من أول قطرة تتناولها، نتيجة كمية الأملاح الكبيرة بوجبة الرنجة والفسيخ، ما يؤدي إلى تورم القدمين واليدين، بجانب زيادة دوران حجم البطن.

نصائح لتناول الفسيخ والرنجة بأمان

ويجب تناول الفسيخ والرنجة بكميات معتدلة، مع ضرورة تناولهم مع البطاطس والخضراوات الورقية خاصة البقدونس، وشرب الكثير من الماء بعد الأكل، مع الحرص على تناول طبق من الفاكهة بعد الوجبة، مثل الموز والكنتالوب، وتجنب تناول الرنجة إذا كنت تعاني من أمراض القلب أو الضغط أو الكلى.

ويعتبر وضع خل التفاح والليمون على الرنجة والفسيخ قبل تناولهما، يقلل أي بكتيريا موجودة داخل المعدة بعد تناوله، بالإضافة إلى تناول المشروبات الساخنة، مثل الشاي الأخضر والكركديه واليانسون، لتنظيف المعدة من السموم والفضلات.