الفسيخ أصله فرعوني.. تاريخ أشهر أكلات عيد الفطر المبارك

ترتبط أكلة الفسيخ والرنجة بمناسبتين شهيرتين في مصر، الأولى في شم النسيم، والثانية في عيد الفطر المبارك، وإن كانت الأسباب بالنسبة لتناول الفسيخ في شم النسيم معروفة، فإن أسباب تناول المصريين لهذه الأكلة في عيد الفطر ربما لا يعرفها البعض.

وعلى مدار شهر كامل لا يتوقف كثيرون عن تناول اللحوم سواء الحمراء أو البيضاء، إضافة إلى الأكلات الدسمة، ولهذا يفضلون كسر هذا النظام الغذائي في العيد بتناول الأسماك خاصة المملحة.

ورغم ملوحة الفسيخ الشديدة، إلاّ أنه يمثًل طبق هام من الأطباق الأساسية في العيد، لكونه يعوض الصائمين عن السوائل التي فقدوها خلال شهر رمضان.

تاريخ الفسيخ لدى المصريين

يعتبر الفرعون المصرى القديم أول من أكل الفسيخ، حيث شاع وقتها أن يتناوله الفراعنة قبل البدء في بناء الأهرامات، اعتقادًا منهم أنه يمنحهم القوة والطاقة، ثم ارتبط بعد ذلك بعيد شم النسيم كأحد الطقوس التى لا يتم الاحتفال بدونها، ثم عيد الفطر المبارك.

وتعد الأسرة الفرعونية الخامسة، أول من تناولوا الفسيخ، وارتبط تناوله بتقديسهم للنيل، فالحياة عندهم بدأت في الماء، وأعتقدوا أن نهر النيل ينبع من الجنة، لذا كان للفراعنة عناية خاصة بحفظ الأسماك وتجفيفها وتمليحها، فقد كانوا يأكلون السمك المملح فـي أعيادهم ويرون أن أكله مفيد.

كيف صنع المصريون الفسيخ؟

صنع المصريون الفسيخ من السمك البورى، وطريقته تعتمد بالأساس على تمليح السمك، وتركه فترة طويلة، حتى يصبح ذى رائحة نفاذة.

وتبدأ عملية صناعة الفسيخ بتنظيف خياشيم السمك جيدًا ثم وضعه داخل براميل خشبية، ويتم وضع الملح بين صف وآخر من السمك، بعد ذلك توضع طبقة من البلاستيك الرقيق على السمك وفوقها كميات كبيرة من الملح، وبعدها يتم إغلاق البرميل بالورق المقوى، على أن يترك البرميل فى درجة حرارة أقل من 18 درجة مئوية لمدة 21 يومًا، قبل أن تبدأ عملية عرضه للبيع فى الأسوق.

فئات ممنوعة من الفسيخ في العيد

وحذر الأطباء من تناول الحوامل والمرضعات والأطفال، وكذلك مرضى القلب وقرحة المعدة وضغط الدم المرتفع والكبد والكلى، من تناول الفسيخ والرنجة في العيد، وذلك لخطورته عليهم، وأعراضه السيئة التي قد تصاحبه في بعض الأحيان.

أضرار الإفراط في تناول الفسيخ

ويسبب الإفراض في تناول الفسيخ العديد من الأضرار، منها ترسب كميات كبيرة من الأملاح في الجسم، واحتمالية إصابة الأطفال بالتسمم الغذائي، والإصابة بالإسهال لمدة يوم إلى ثلاثة أيام، والشعور بضيق في التنفس والاختناق، والشعور بآلام في المعدة والحرقان، وإمكانية تعرض أصحاب الضغط العالي لنزيف في المخ والإصابة بجلطات القلب.

وعند تناول الرنجة والفسيخ خاصًة على الريق يتم حبس الماء بداخل أنسجة الجسم، بدئًا من أول قطرة تتناولها، نتيجة كمية الأملاح الكبيرة بوجبة الرنجة والفسيخ، ما يؤدي إلى تورم القدمين واليدين، بجانب زيادة دوران حجم البطن.

نصائح لتناول الفسيخ والرنجة بأمان

ويجب تناول الفسيخ والرنجة بكميات معتدلة، مع ضرورة تناولهم مع البطاطس والخضروات الورقية خاصًة البقدونس، وشرب الكثير من الماء بعد الأكل، مع الحرص على تناول طبق من الفاكهة بعد الوجبة، مثل الموز والكنتالوب، وتجنب تناول الرنجة إذا كنت تعاني من أمراض القلب أو الضغط أو الكلى.

ويعتبر وضع خل التفاح والليمون على الرنجة والفسيخ قبل تناولهما، يقلل أي بكتيريا موجودة داخل المعدة بعد تناوله، بالإضافة إلى تناول المشروبات الساخنة، مثل الشاي الأخضر والكركديه واليانسون، لتنظيف المعدة من السموم والفضلات.