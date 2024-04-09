محافظ الغربية يستقبل وزير الصحة لتفقد عددا من المشاريع الصحية الجديدة

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، صباح اليوم بمكتبة بديوان عام محافظة الغربية، في مستهل زيارته لمحافظة الغربية لتفقد عددا من المنشآت الصحية بالمحافظة ومتابعة منظومة العمل على أرض الواقع

وخلال اللقاء تم مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع الصحي بالمحافظة والذي تسعى المحافظة جاهدة إلى الانتهاء منها ودخلوها الخدمة من أجل تخفيف الضغط على المستشفيات الحالية إلى جانب تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الرعاية الطبية للجميع، فضلا عن مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع الصحي بحياة كريمة.

وخلال اللقاء استعرض المحافظ جهود المحافظة في تنفيذ المبادرات الرئاسية كمبادرة 100 مليون صحة و100 يوم صحة والقضاء على قوائم الانتظار والكشف المبكر على الأمراض السارية وصحة المرأة وفحص الأمراض المزمنة والكشف والتحليل على أمراض السكر والضغط وأمراض السمنة، وغيرها.

بالإضافة إلى مناقشة جهود محافظة الغربية في دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وما حققته اللجان المشكلة من أنشطة وفعاليات تخدم المشروع بالمحافظة.

كما عرض المحافظ عددا من الفيديوهات للمشروعات الصحية الجاري تنفيذها في المحافظة .

وعلي جانب استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك اكد الدكتور طارق رحمي ، جاهزية جميع الحدائق والمتنزهات في مراكز ومدن المحافظة لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الإقبال المتزايد من الزوار على الحدائق خلال فترة العيد.

وأشار المحافظ ان الوحدات المحلية قامت بتكثيف فرق العمل لصيانة المسطحات الخضراء و الحدائق والمتنزهات والجزر الوسطى بالطرق، كما قامت بتنسيق الأشجار وأحواض الزهور والرفع الفوري لجميع أعمال قص الأشجار والنجيل.