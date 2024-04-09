زراعة سوهاج ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك

نفذ الدكتور عبد اللطيف دياب عبد اللطيف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة سوهاج اليوم الثلاثاء الموافق 9/4/2024م، يرافقه كلا من المهندس خميس محمد علي مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة بسوهاج والمهندس أشرف خلف يونس مدير إدارة حماية الأراضي والمهندس عماد محمد علي مدير الإدارة الزراعية بمركز سوهاج جولة ميدانية بنطاق مركز سوهاج لاكتشاف أي محاولات لاستغلال عطلة عيد الفطر المبارك لارتكاب أي أعمال من شأنها التعدي علي الأرض الزراعية.



يأتي ذلك بناء علي توجيهات القيادة السياسية وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واللواء الوزير طارق الفقي محافظ سوهاج ومتابعة الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة وفي ضوء الجهود المبذولة لرصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية والتصدي في المهد للحيلولة دون وقوع أي تعديات على الرقعة الزراعية بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة والعمل على مدار الساعة وتفعيل غرف العمليات المشكلة بهذا الشأن ورفع درجة الاستعداد لاستقبال عطلة عيد الفطر المبارك .

وتم خلال الجولة اكتشاف بعض محاولات التعد على الأرضي الزراعية بالبناء المخالف وذلك بنواحي مركز سوهاج وتم على الفور أخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفة والمخالفين .

ووجه وكيل وزارة الزراعة بسوهاج بضرورة اليقظة من جميع العاملين بمديرة الزراعة بشكل عام وحماية الأراضي بشكل خاص للتصدي لأي محاولات للتعدي علي الارض الزراعية وتفعيل لجان المنع القاعدية المشكلة بقرار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بهدف التصدي في المهد لأي محاولات من شأنها التعدي على الأرض الزراعية .



وفي سياق متصل أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، موجها بتفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، والمراكز والمدن والأحياء، والمديريات؛ لمتابعة أي تطورات مع تواجد كافة القيادات في مواقعها بكافة الأجهزة، بالتبادل للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة العيد أولا بأول، موجها بالتنسيق اللازم مع مديرية الأمن، والأوقاف لتأمين ساحات صلاة العيد.

وأكد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات ومراقبة الأسواق والمطاعم، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات والأطعمة المعروضة خاصة " اللحوم، والأسماك "، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، خاصة خلال اجازة عيد الفطر المبارك، موجها بالتأكد من توافر كافة السلع التموينية وخاصة المواد البترولية، مع الإشراف على المخابز؛ للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام العيد، موجها بتنظيم معارض للسلع المرتبطة باحتياجات المواطنين بمناسبة العيد من " ملابس، وأقمشة، وأحذية "، والتوسع في تلك المعارض بجميع مراكز ومدن المحافظة؛ لتلبية احتياجات المواطنين.

كما وجه " الفقي " برفع درجة الاستعداد القصوى لكافة أطقم رصد التعديات على الأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية، وإزالة التعديات فى المهد طوال اجازة العيد، مؤكدا أيضا على ضرورة متابعة مواقف السيارات والسرفيس، ونقل الركاب، بنطاق المحافظة؛ ومتابعة حركة المركبات وانتظام خطوط السير، وانتظام العمل وفقا لتعريفة النقل المعتمدة.

وأكد محافظ سوهاج على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من توافر الادوية والأمصال اللازمة في مثل هذه المناسبات، والتأكد من وجود الأطباء في مواقعهم وفي مناوباتهم، وتشكيل مجموعات عمل لمتابعة مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء، والتنسيق مع الحماية المدنية للجاهزية لمجابهة أية مواقف طارئة، موجها رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بمتابعة استمرار أعمال النظافة بالشوارع، وتجهيز الحدائق والأماكن العامة، والتعامل فورا مع أي تجمعات للمخلفات، ورفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين.

كما أكد على تكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والميادين؛ لمنع أي تكدس مروري، أو أية حوادث مرورية، وحملات الرادار بالطرق الرئيسية، وتشديد الرقابة على الحدائق العامة، والملاهي الخاصة، والتأكد من صيانة ألعاب الأطفال وصلاحيتها للحفاظ على أرواحهم، على أن يتم تشكيل لجان من المحافظة ومديرية الري، والمسطحات المائية/ النهرية؛ للمرور على كافة المراسي والعبارات بأنواعها؛ للتأكد من التراخيص وسلامتها .