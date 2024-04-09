موعد صلاة عيد الفطر المبارك في السعودية

أعلنت دائرة الأهلة في المحكمة العليا في السعودية، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء الإثنين، وقررت أن يوم الثلاثاء المكمل لشهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك 2024 بالسعودية.

وبدأ المسلمون في المملكة العربية السُّعُودية يتساءلون عن موعد صلاة العيد بعدما عرفوا أن اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 آخر أيام شهر رمضان المبارك،

موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2024

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، بإقامة صلاة عيد الفطر لعام 1445 هـ في جميع فروع الوزارة بالمملكة العربية السعودية، وتكون صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب توقيت أم القرى في جميع المناطق.

– الرياض: الساعة 5:50 صباحًا.

– جدة: الساعة 6:23 صباحًا.

– الدمام: الساعة 5:35 صباحًا.

– المدينة المنورة: الساعة 6:19 صباحًا.

– مكة المكرمة: الساعة 6:20 صباحًا.

– الطائف: الساعة 6:18 صباحًا.

– نجران: الساعة 6:05 صباحًا.

– القطيف: الساعة 5:36 صباحًا.

– جازان: الساعة 6:12 صباحًا.

– خميس مشيط: الساعة 6:11 صباحًا.

أماكن إقامة صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة:

مسجد نمرة.

مسجد مون سبليت.

مسجد الولاء.

مسجد الملك عبد الله.

مسجد المعشر.

مسجد المعشر الحرم.

مسجد الكبش.

مسجد العقبة.

مسجد الشجرة.

مسجد الراية.

مسجد الخيف.

المسجد الحرام.

مسجد الحديبية.

مسجد الجن.

مسجد الجرانة.

مسجد عائشة “التنعيم”.

أماكن إقامة صلاة عيد الفطر في الرياض 2024:

جامع الراجحي

جامع الملك عبد الله على طريق العروبة.

جامعة الإمام تركي بن ​​عبد الله الجامع الكبير.

مسجد العيد الكبير بشارع الملك فيصل.

مسجد العيد بحي السويدي على طريق عائشة.

مسجد العيد بحي منفوحة القديم.

مسجد العيد في حي الشفاء.

مسجد العيد في حي غرب السويدي.

مسجد العيد نهاية شارع الأحساء بحي المليز.