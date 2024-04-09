موعد صلاة عيد الفطر المبارك في الإمارات

يحتفل المسلمون حول العالم بعيد الفطر المبارك، ويبحث الكثيرون عن موعد صلاة عيد الفطر في الإمارات، حيث إنها من ضمن الدول العربية التي تحرص على أداء صلاة العيد والاحتفال به في الساحات.

تعتبر صلاة العيد من أحب الأمور التي يقوم بها المسلم بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، ويتم الإعلان سنويًا عن أماكن مساجد صلاة عيد الفطر في مختلف الإمارات.

أماكن صلاة عيد الفطر في الإمارات

تحرص الإمارات العربية المتحدة، مع اقتراب عيد الفطر، على التحضير له بشكل مميز، من تنظيم أماكن العبادة والساحات المخصصة لأداء صلاة العيد، ومن المقرر أن تقام الصلاة في محافظة أبو ظبي لعام 2024، في جامع الشيخ زايد الكبير، وهو من أشهر المساجد في هذه المنطقة، ويجمع أعدادا كبيرة من المصليين، كما سيتم الصلاة في مسجد السلام وجيرا والفارق عمر، أما عن صلاة الفطر الرئيسية فهي في إمارة الشارقة بمصلى الشارقة.

موعد صلاة العيد في دبي

أما عن موعد صلاة العيد في دبي، فمن المقرر لها أن تقام في تمام الساعة 6.18 صباحًا، وسيتم استقبال المصلين والجمهور من بعد صلاة الفجر في الساحات المخصصة.

موعد صلاة العيد في الشارقة

وعن موعد صلاة العيد في الشارقة، فمن المقرر لها أن تقام في تمام الساعة 6.17 صباحًا، بحسب ما كشف التقويم الهجري المنشور عبر دائرة الشؤون الإسلامية.

موعد صلاة العيد في أبو ظبي

أما عن موعد صلاة العيد في أبو ظبي، فعادة ما تكون متأخرة عن موعد صلاة العيد في دبي، فمن المقرر لها أن تكون في تمام الساعة 6.22 صباحًا.

موعد صلاة العيد في عجمان وأم القيوين

أما عن موعد صلاة العيد في عجمان وأم القيوين، فهي عادة ما تكون نفس موعد الصلاة في إمارة الشارقة، فبذلك تكون صلاة العيد فيهما في تمام الساعة 6.17 صباحًا.

مظاهر عيد الفطر 2024 في الإمارات

مع قدوم أول أيام عيد الفطر، تستعد جميع للاحتفال في الإمارات، من خلال تحضير أطباق لذيذة، وشراء ثياب جديدة، واتباع السنة النبوية الخاصة بمناسبة عيد الفطر من التطيب وزيارة الأقرباء ومشاركة التبارك والتهاني بين الأصدقاء.

مدة إجازة عيد الفطر المبارك في الإمارات

حدد مجلس الوزراء الإماراتي، أن موعد إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1445 هجري، سيكون يوم 29 رمضان، الموافق الاثنين 8 أبريل 2024، ويتواصل حتى نهاية يوم السبت 12 أبريل، ويكون يوم الأحد 13 أبريل إجازة رسمية.