موعد صلاة عيد الفطر المبارك في الكويت

يستعد المسلمون في جميع أنحاء العالم لاستقبال عيد الفطر المبارك، ويرغب العديد من الأشخاص في معرفة موعد عيد الفطر 2024، للتحضير له وتأدية صلاته في موعدها المحدد.

وبعد إعلان العديد من الدول عن موعد عيد الفطر المبارك، الذي يوافق يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 أبريل، يتساءل الكثيرون عن موعد صلاة عيد الفطر.

متى أول أيام عيد الفطر 2024 بالكويت؟

وكانت الكويت قد أعلنت تعذر رؤية هلال شهر شوال لعام 1445، وأن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان ووقفة عيد الفطر المبارك، والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك بالكويت.

موعد صلاة عيد الفطر في الكويت

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، أن صلاة عيد الفطر ستقام عند الساعة 5:43 صباح الأربعاء، في 53 مُصَلَّى بمختلف المحافظات، إضافة إلى المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا»، أنّ وكيل الوزارة المساعد لشؤون قطاع المساجد بدر العتيبي، أصدر تعميمًا حدد فيه الساحات ومراكز الشباب والملاعب الرياضية، بمختلف المحافظات، والتي ستستقبل جمهور المصلين لأداء صلاة العيد فيها.

ومن بين الأماكن المحددة لإقامة صلاة العيد هي مسجد صباح السالم، مسجد مبارك الكبير، مسجد الفحيحيل، مسجد الأحمدي.

مقدار زكاة عيد الفطر في الكويت

وكان الشيخ تركي عيسى المطيري، الرئيس المساعد لقطاع الإفتاء والبحوث الشرعية في الكويت، قد حدد آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2024 في الكويت، وهو عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، وأنه أخر موعد عند أكثر الفقهاء، هو غروب شمس آخر وقت لإخراجها من طلوع فجر يوم عيد الفطر يوم من رمضان، إلى أن يصعد الإمام على المنبر لأداء خطبة العيدـ وقيمتها صاع من غالب قوت البلد، ويبلغ الصاع من الأوزان الحالية حوالي 2.5 كيلو جرام من الأرز، وتقدر قيمتها ما بين دينار إلى دينار ونصف عن كل فرد.

مدة إجازة عيد الفطر 2024 في الكويت

وأشار ديوان الخدمة المدنية عن مواعيد الإجازات بعيد الفطر، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على تطبيق «إكس»، إلى أن أول وثاني وثالث يوم من عيد الفطر، يعد عطلة رسمية في البلاد، موضحاً أن هيئات العمل الخاصة، تحدد مواعيد عطلاتها بما يتناسب مع المصلحة العامة.