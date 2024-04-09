شكوك حول مشاركة ديكلان رايس مع آرسنال أمام بايرن ميونخ الليلة

دوري ابطال اوروبا

يتقابل آرسنال بنظيره بايرن ميونخ، على ملعب الإمارات في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ديكلان رايس

وذكرت تقارير إنجليزية أن نادي أرسنال يستعد لمواجهة نادي بايرن ميونخ بالدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا مفتقدا بشكل مؤكد خدمات نجمه الإنجليزي.

التقارير أفادت هناك شكوك كثيرة حول مشاركة الإنجليزي ديكلان رايس، لاعب خط وسط نادي أرسنال، مع الجانرز في مباراة الإياب القادمة أمام البايرن، حيث أن حالته لازالت لم تتحسن حتى الآن



موعد مباراة آرسنال ضد بايرن ميونخ

يلتقى الجانرز مع ضيفه العملاق البافاري، مساء، اليوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 على ملعب "الإمارات" ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت فلسطين والقاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: وايت - ساليبا - جابرييل - زينتشينكو

خط الوسط: رايس - جورجينو - أوديجارد

خط الهجوم: هافيرتز - ساكا - جيسوس



تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا

من المتوقع أن يستقر الألماني توماس توخل علي التشكيل التالي لنادي بايرن ميونخ أمام نظيره نادي أرسنال، في إطار منافسات مباراة الذهاب من دور ربع نهائي من زمن بطولة دوري أبطال أوروبا، ويأتي التشكيل المتوقع كتالي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

في خط الدفاع: كيميتش، دي ليخت، دير، جيريرو.

في خط الوسط: بافلوفيتش، مولر، جوريتزكا.

يقود خط الهجوم: ساني، كين، موسيالا



القناة الناقلة لمباراة أرسنال وبايرن ميونيخ

وتنقل مباراة آرسنال وبايرن ميونخ على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا