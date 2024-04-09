الطلاب المسلمين: "أوقفوا الدروس في نهاية رمضان" من ميلانو إلى بولونيا

قرر مدير معهد إقبال مسيح الشامل بغلق المعهد يوم الأربعاء 10 أبريل بمناسبة عيد الفطر المبارك في منطقة بيولتيلو بمدينة ميلانو ايطاليا.

وأوضح أنه وصله طلب من الطلاب المسلمين في البوليتكنيك ميلانو بتعليق الدروس لنفس الموعد بناء على ما قررته جامعة الأجانب في سيينا .

وانضم "الشباب المسلمون في إيطاليا" في بولونيا إلى طلب طلاب ميلانو، واعتبروا "أن اقتراح تعليق الدروس الجامعية في يوم نهاية شهر رمضان فكرة ممتازة".

علما بأن تم رفض الطلب بميلانو وقالت سيلفيا ساردون، عضو البرلمان الأوروبي عن رابطة الشمال: "إن استئناف المسلمين في كلية الفنون التطبيقية، بالنسبة إلينا غير مقبول".



وأوضح مجلس إدارة رابطة الطلاب المسلمين في كلية الفنون التطبيقية في ميلانو (ASM Polimi) أن "تعليق الدروس خلال الأعياد الإسلامية بالنسبة لنا يمثل عملاً من أعمال الاحترام والشمول الذي يعترف ويقدر التنوع الثقافي والديني" ، "إن الحصول على يوم إجازة يسمح لنا بالاحتفال بأعيادنا بطريقة مناسبة، لأننا في كل الأحوال لا نذهب إلى الفصول الدراسية وتبقى الفصول الدراسية فارغة بالنظر إلى أن الجالية الإسلامية أصبحت الآن كبيرة بالفعل حتى في الجامعات .

وقال تابع لقادة الرابطة - إن الترويج لتعليق الدروس في هذه المناسبات لا يعزز التماسك الاجتماعي فحسب، بل يعزز أيضًا الاحترام المتبادل والتفاهم بين الثقافات، وهي من أهم الركائز الأساسية لمجتمع ديمقراطي .



علاوة على ذلك، يؤكد هؤلاء الطلاب الجامعيون أنهم "جزء أساسي في السياق الاجتماعي والأكاديمي ، وإذا تمكنوا من تقديم هذا الطلب إلى الجامعة، فذلك أيضًا لأنهم يمثلون المجتمع المسلم داخل البوليتكنك والذي يتمتع بالقدرة على الحق في أن يتم الاستماع إليهم من خلال بيئة شاملة ومنفتحة وعالمية لجامعتهم".

وفي نفس السياق انضم طلاب بولونيا قائلين "أوقفوا الدروس لأحزابنا" كما حظي قرار طلب تعليق الدروس خلال شهر رمضان بتقدير الطلاب المسلمين في بولونيا .

وصرح أسامة أحد زعماء شباب مسلمي إيطاليا في بولونيا قائلاً "أعتقد أنها فكرة ممتازة أن نقترح تعليق الدروس الجامعية في يوم نهاية شهر رمضان ، ويجب أن يمتد الأمر ليشمل جميع الجامعات الإيطالية لأنه سيكون في صالح جميع الطلاب المسلمين".

ويضيف: "إن نهاية شهر رمضان هي عطلة مهمة جدًا بالنسبة لنا، وسيتم منح الطلاب المسلمين الفرصة ليكونوا مع عائلاتهم ، ولذلك سنلتقي بشباب مسلمين من مدن أخرى ونحن أيضًا على استعداد لتقديم طلب إلى “جامعة بولونيا”.