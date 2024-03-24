صراع عنيف بين يوفنتوس وقطبي ميلانو لضم جوهرة جنوة

دخل نادي اليوفنتوس الإيطالي في صراع عنيف مع ناديا مدينة ميلانو أيه سي ميلان و أنترناسيونالي لضم نجم هجوم نادي جنوة الإيطالي ومنتخب إيسلندا ألبرت جودماندسون .

وكان ألبرت جودماندسون قد لفت اليه الانظار بشدة في الدوري الإيطالي في اعقاب أنتقاله الى نادي جنوة قادما من نادي بي أس في أيندهوفن الهولندي حيث قاد جنوة في موسمه الأول مع الفريق الجنوبي الى الصعود مجددا الى السيري أ مسجلا عشرة أهداف بينما نجح هذا الموسم في تسجيل 11 هدف و منح زملائه أربعة تمريرات حاسمة في 29 مباراة شارك فيها على مدار الموسم الحالي .

صحيفة توتو ديللو سبورتو الإيطالية اكدت ان نادي اليوفنتوس عملاق الكرة الإيطالية يرى في ألبرت جودماندسون تدعيما قويا ومناسبا لخط هجوم السيدة العجوز خاصة وان الاعب أعتاد اجواء الدوري الإيطالي الا ان رغبة عملاق تورينو تصطدم بصراع قوي مع ناديا أنتر ميلان و ايه سي ميلان خاصة الأخير الذي يبدو مهتم كثيرا بنجم جنوة ودخل معه بالفعل في مفاوضات جادة مستغلا ان الاعب لديه ميول نحو الروسونيري حيث لعب جده من قبل لنادي الميلان وهو ربما يكون عامل مهم في اختيار ألبرت جودمانسون لناديه القادم .

الصحيفة الإيطالية اكدت ان نادي جنوة لن يتنازل عن جوهرته الأيسلندية الا مقابل 30 مليون يورو وهو رقم يبدو في متناول الثلاثة اندية الكبيرة لتبقى رغبة الاعب التي ستحسم انتقاله لأيهم .