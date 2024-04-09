تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا

استقر المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا على تشكيل فريق مانشستر سيتي الأساسي الذي سيدفع به في مباراة اليوم ضد ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على ريال مدريد في القمة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم على ملعب سانتياغو برنابيو، في إطار مواجهات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد :

حارس المرمى: إيدرسون.

الدفاع: ريكو لويس، جون ستونز، روبن دياز، أكانجي.

الوسط: رودري، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين.

الهجوم: فيل فودين، جاك جريليش، إيرلينج هالاند.

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد والقناة الناقلة :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.