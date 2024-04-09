تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا

استقر المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي على تشكيل ريال مدريد الذي سيدفع به في بداية مباراة اليوم ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

و يتأهب فريق ريال مدريد الإسباني لاستقبال ضيفه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مساء اليوم الثلاثاء بملعب سانتياغو برنابيو، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر سيتي :

حارس المرمى: لونين.

الدفاع: كارفاخال، تشواميني، روديجر، ميندي.

الوسط الدفاعي: فالفيردي، توني كروس، كامافينجا.

الوسط الهجومي: جود بيلينجهام.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي والقناة الناقلة :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.