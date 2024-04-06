دي بروين على رأس تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدريد

نجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024، لتكون آخر مواجهة قبل خوض الموقعة المرتقبة أمام ريال مدريد.



ويلتقي مانشستر سيتي بنظيره ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، في المباراة التي يشهدها ملعب سنتياجو بيرنابيو.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ريكو لويس "والكر"، مانويل أكانجي، روبن دياز، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: كيفين دي بروين، رودري، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، إيرلينج هالاند، جيريمي دوكو.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق مباراة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في تمام التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل، والتي يشهدها ملعب "سنتياجو بيرنابيو" معقل الفريق الملكي.

ونُذاع مواجهة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي عبر عدة قنوات فضائية، حيث نجحت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية في الحصول على حقوق إذاعة بطولة دوري أبطال أوروبا منذ عدة مواسم ماضية.