غيابات ريال مدريد ومانشستر سيتي قبل صدام دوري أبطال أوروبا الليلة

ساعات قليلة تفصلنا عن ملحمة كروية من العيار الثقيل، تجمع بين فريقي ريال مدريد مع مانشستر سيتي في اطار مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد ومانشيتر سيتي اليوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل، علي ملعب سانتياجو برنابيو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة

غيابات ريال مدريد ومانشستر سيتي

شهدت قائمة مانشستر سيتي غياب كل من الإنجليزي كايل ووكر والهولندي ناثان آكي بسبب الإصابة

فيما يفتقد ريال مدريد أمام السكاي بلو لخدمات العديد من اللاعبين هم جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، أوريلين تشواميني وفينيسيوس جونيور.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: ناثان آكي – جون ستونز – روبن دياز – كاي والكر.

خط الوسط: رودري – كيفين دي بروين – برناردو سيلفا.

خط الهجوم: جيرمي دوكو – إيرلينج هالاند – فيل فودين.



تشكيل ريال مدريد المتوقع

حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: كامفينجا – إيدير ميليتاو – أنطونيو روديجر – داني كارفاخال.

خط الوسط: تشاوميني – توني كروس – فيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: جود بيلينجهام – رودريجو – فينيسيوس جونيور.