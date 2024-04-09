ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري الأبطال.. الملكي يسعى لرد الاعتبار أمام السماوي

يخوض فريق ريال مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، مباراة أمام نظيره مانشستر سيتي في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل ريال مدريد إلى تلك المرحلة من البطولة عقب فوزه على لايبزيج بنتيجة 2-1، في حين تأهل مانشستر سيتي على حساب كوبنهاجن بنتيجة 6-2.

ويلتقي الفائز من الفريقين مع الفائز من مواجهة آرسنال وبايرن ميونخ، وذلك في مرحلة نصف نهائي البطولة.





جوارديولا

و صرح جوارديولا مدرب مانشستر سيتي قائلا: "الفوز على ريال مدريد في هذه المنافسة مرتين متتاليتين مستحيل عمليا.. الهدف ليس سهلا".

وتابع : "فزنا الموسم الماضي، وخسرنا الموسم الذي سبقه. إنها مباراة كلاسيكية بيننا. ليس لدي شعور بأن الوضع مشابه للموسم الماضي".

وأردف: "لدينا لاعبون جدد وهي مباراة مختلفة تماما. نحن نشعر بقوة وثقة كبيرة بسبب لعب مباراة الإياب على أرضنا، ولكن هنا المباريات طويلة للغاية لأسباب مختلفة".



وأكمل : "إنهم خطيرون للغاية، ولديهم انتقالات رائعة ووتيرة مذهلة. ليس علينا فقط السيطرة على المباراة، بل علينا محاولة إلحاق الضرر بهم وتسجيل الأهداف. هذا هو المكان الذي يجب أن نحاول فيه إيجاد طريقة للسيطرة على الأمور. علينا أن نحاول فرض طريقتنا في اللعب".

بالإضافة إلى ذلك، اعترض أيضا على مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي الذي قال إن فريقه لم يلعب بشخصية في مباراة الإياب التي فاز فيها السيتي 4-0 في العام الماضي.

وواصل: "لقد فعلنا الكثير من الأشياء بشكل جيد، لكن في هذه الأندية غالبا ما يحكمون عليك بأنك لم تلعب بشكل جيد حين تخسر، وأحاول أن أعتقد أن الفريق الآخر كان أفضل".

وقال جوارديولا إن الشيء المهم ليس الفوز على ريال مدريد ولكن "الفوز بدوري الأبطال"، كما حدث الموسم الماضي.

وأضاف: "أود أن أقول إننا نشارك في دوري الأبطال منذ أكثر من 10 سنوات بقليل، لم نشارك في هذه المسابقة من قبل، والمنافسة الآن هي خبرة للمستقبل".



أنشيلوتي

وتحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا قائلا: ان كل فريق لديه خصائصه ويتمتع بالكثير من الجودة، ما سيجعل المباراة جميلة للغاية على المستوى الفني. إننا نفكر في أن نكون متفوقين في بعض الجوانب، والتفوق سيظهر بعد نهاية الـ180 دقيقة، عندما نرى من سيفوز".

وحول دخوله في مقارنة مع جوارديولا بشأن الأفضل، أجاب أنشيلوتي: "بيب مدرب رائع. لا يزعجني ما يقال، لكن يهمني الآراء فقط التي تقال داخل النادي".

وواصل: "في الموسم الماضي لعبنا ضد السيتي من دون شجاعة وشخصية. إنه أمر أساسي في هذه المباريات. وهذا ما كان مفقودًا في مباراة الإياب".

وأكمل: "أكون متوترا للغاية في الساعات التي تسبق المباراة.. إن المعاناة جزء من العمل، كما أنها تبقيك على قيد الحياة، إنها الوقود بالنسبة لي".

وأردف: "لدينا خصائص مختلفة الآن عن الموسم الماضي.. كان لدينا بنزيما في العام الماضي، لقد كان مرجعًا، والآن لم يعد معنا. لقد تعاملنا مع هذا الغياب بمنح المزيد من الحركة للهجوم، وسيكون ذلك مهمًا للغاية".

واستطرد: "بيلينجهام لاعب رائع عندما يظهر في منطقة الجزاء بالوقت المناسب. إنه قوي بدنيًا للغاية لتغطية مساحة كبيرة من الملعب ويساهم كثيرًا في الدفاع. إنه يخلق المساحات والفرص لنا".

وسئل أنشيلوتي هل ستجري تغييرات على التشكيل؟ فأجاب: "لا أعتقد أننا سنفعل أشياء غريبة.. لا تقلق لن يفوتك التشكيل.. الأمور واضحة تمامًا".

وحول وجود شكوك في اختيارات أنشيلوتي لخط الدفاع، علق المدرب الإيطالي: "لم أقل شيئا للاعبين.. ستعرفون كل شيء".

ويستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" مباراة الفريقين في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي البطولة، موسم 2023/24.