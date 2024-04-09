جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 أبريل والقنوات الناقلة

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 والقنوات الناقلة لها ترصدها لكم بوابة الوفد الإلكترونية، حيث تقام عدة مباريات مميزة على مستوى دوري أبطال أوروبا والدوري المصري.

الدوري المصري ..

الجونة ضد بيراميدز ..

يستعد فريق الجونة لاستقبال ضيفه فريق بيراميدز في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب ستاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة 8 من الدوري المصري الممتاز.

المباراة ستنطلق الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HD بصوت المعلق الرياضي محمد الشاذلي.

دوري أبطال أوروبا ..

أرسنال ضد بايرن ميونخ ..

في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا يستعد فريق أرسنال لاستقبال ضيفه بايرن ميونخ بالمباراة التي ستجمع بينهما على استاد الإمارات في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس.

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي ..

يحل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفًا على ريال مدريد الإسباني مساء اليوم الثلاثاء بملعب سانتياغو برنابيو، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

المباراة ستنطلق الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.