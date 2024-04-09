استقرار أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء بالفيوم

شهدت محلات بيع الدواجن واللحوم بمحافظة الفيوم اليوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل، إنخفاضا طفيفا في أسعار الدواجن البيضاء، مع استقرار أسعار اللحوم الحمراء.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء من 370 إلى 400 جنيها للبتلو، ومبلغ 410 جنيها للكيلو من لحوم الماعز، بعد إنخفاض أسعار الماشية والأغنام واستقرار أسعار الأعلاف.

وكانت أسعار الدواجن البيضاء قد شهدت إرتفاعا ملحوظا خلال شهر رمضان، حيث تخطى سعر الكيلو الواحد مبلغ 110 جنيها ثم انخفض ليصل إلى 95 جنيها للمستهلك.

انخفاض طفيف بأسعار الدواجن البلدي والكيلو ب108 جنيه في الفيوم

وسجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء مبلغ 96 جنيها للمستهلك، وذلك بفرق 8 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة، بينما وصل سعر الدواجن الأمهات إلى 82 جنيه والساسو 105 جنيه، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 108 جنيها، وسجل كيلو الرومي 115 جنيها وكيلو البط البلدي بمبلغ 130 جنيها والبط المولار بمبلغ 107 جنيها والبط البيور والفرنساوي 100 جنيها، بينما وصل سعر البانيه الى 200 جنيها، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 95 جنيها وبدون العظم بمبلغ 100 جنيها وأوراك بالعظم بمبلغ 82 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 80 جنيها والهياكل 53 جنيها والأجنحة 55 جنيها، وكيلو الكبده الصافي 90 جنيها، وكيلو الأرانب البلدي ب120 جنيها، بينما سجل سعر كرتونة البيض 135 جنيها.

واختلفت الأسعار من منطقة إلى أخرى، بسبب تكاليف النقل ووجود مزارع تربية الدواجن في مناطق دون غيرها، كما شهدت محلات بيع الدواجن توافر المعروض منذ بداية شهر رمضان بسبب قيام أصحاب المزارع بضبط موعد البيع في المزرعة مع أيام الشهر الكريم، بالإضافة إلى أن هناك العديد من المستهلكين أحجموا عن الشراء أو قلصوا حاجاتهم من الطيور نهاية شهر رمضان.

وأفاد تجار الدواجن أن العرض والطلب يتحكم في الأسعار بسبب مدة دورة تربية الدواجن التى لا تتخطى أربعين يوما، وهو ما يجعل سوق الدواجن يتأثر بأسعار الأعلاف بشكل سريع إنخفاضا وارتفاعا، بالإضافة إلى قيام أصحاب المزارع بضبط مواعيد تربية الدواجن البيضاء لتتزامن مع شهر رمضان.

وكانت أسعار الأعلاف قد شهدت إنخفاضا ملحوظا في الأسبوع الماضي، مما تسبب في إنخفاض طفيف بأسعار اللحوم الحمراء، بعد إنخفاض أسعار اللحوم القائم في أسواق الماشية إلى 165 جنيها للكيلو.