حالة الطقس أيام عيد الفطر في القاهرة والمحافظات

حالة الطقس أيام عيد الفطر المبارك .. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس في أيام عيد الفطر المبارك بداية من يوم الأربعاء 10 أبريل، أول أيام العيد وحتى الأحد المقبل.

فرص تساقط أمطار خفيفة

وتشهد البلاد فرص تساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وذلك أول أيام عيد الفطر.

فيما تشهد البلاد طقسا مائل إلى الدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حارًا على جنوب الصعيد مائلًا إلى البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس سيكون بارد خلال النهار، وشديد البرودة ليلا، بسبب امتداد للمنخفض الجوي الذي يؤثر على البلاد، ويتزامن مع هبوب كتل هوائية شمالية باردة قادمة من جنوب أوروبا على مسطح البحر المتوسط، كما يستمر تكاثر السحب الممطرة ولكن بنسب أقل، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية الباردة على معظم الأنحاء.

موعد تحسن حالة الطقس

وكشف بيان هيئة الأرصاد الجوية، تحسن حالةالطقس بداية من الخميس المقبل ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وحتى الأحد المقبل، حيث تؤثر ظاهرة الشبورة المائية على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية.

وحول درجات الحرارة في أيام عيد الفطر المبارك جاءت كالآتي:-

يوم الأربعاء اول ايام العيد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة

- جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة

- شمال الصعيد العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة

- جنوب الصعيد العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة

درجات الحرارة يوم الخميس

- القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة

- جنوب سيناء العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة

- شمال الصعيد العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة

- جنوب الصعيد العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة

درجات الحرارة يوم الجمعة

- القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجة

- جنوب سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة

- شمال الصعيد العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة

- جنوب الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة