جدول مباريات ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا

تقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء والأربعاء، فيما تجرى مباريات الإياب بعد ذلك بأسبوع.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا

أرسنال ضد بايرن ميونخ - 9 مساء - beIN Sports HD 2

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي - 9 مساء - H D 1 beIN Sports

فيما أعلن الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، قائمة فريقه الرسمية لمواجهة ريال مدريد، في المباراة التي تجمعهما في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

قائمة مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

وجاءت قائمة مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون، سكوت كارسون، ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: روبن دياز، جون ستونز، سيرجيو جوميز، يوشكو جفارديول، مانويل أكانجي، ريكو لويس.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا، ماتيوس نونيز، فيل فودين، محمدو سوسوهو.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، جاك جريليش، جيريمي دوكو، جوليان ألفاريز، أوسكار بوب.