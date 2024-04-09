القيادة المركزية الأمريكية تعلن نجحها في تدمير منظومة دفاع جوي للحوثيين بصاروخين

قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن قواتها نجحت في الاشتباك وتدمير منظومة دفاع جوي بصاروخين جاهزين للإطلاق، ومحطة تحكم أرضية، ونظام جوي بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها جماعة "الحوثيين" في اليمن والمدعومين من ايران فوق منطقة البحر الاحمر.

وأعلنت القيادة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، أخر تحديث لانشطتها في البحر الأحمر، موضحة أنها قامت أمس 8 ابريل ما بين الساعة 12:15 ظهرًا والساعة 2:40 مساءً "بتوقيت صنعاء"، تلك المنظومة الدفاعية ومحطة المراقبة الحوثية.

وسردت ما قامت به يوم 7 ابريل، وقالت:" في 7 إبريل وفي حوالي الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت صنعاء، تم إطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه خليج عدن حيث كانت سفينة تابعة للتحالف ترافق السفينة إم/في هوب آيلاند، وهي سفينة شحن تابعة للتحالف، وترفع علم جزر مارشال ومملوكة للمملكة المتحدة وتديرها إيطاليا".

ولفتت القيادة المركزية الأمريكية أن إطلاق هذا الصاروخ يعتبر الخامس الذي تم رصده ضد سفينة التحالف ام-في هوب أيلاند.

وأشارت القيادة إلى أنه لم يتم الابلاغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية، مشددة على أنها ملتزمة في حماية حرية الملاحة وجعل المياة الدولية محمية واكثر امنا لسفن التحالف والسفن التجارية.

ووفق لموقع "روسيا اليوم"، فكان الحوثيون أعلنوا الأحد الماضي، تنفيذ 5 عمليات عسكرية خلال الـ 72 ساعة الماضية، تمثلت في استهداف سفينة "هوب آيلاند" البريطانية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ، ومهاجمة سفينتين إسرائيليتين الأولى "إم إس سي غرايس إف" في المحيط الهندي، والأخرى "إم إس سي غينا" في البحر العربي، بصواريخ باليستية ومجنحة، فيما استهدف سلاح الجو المسير بعدد من الطائرات عددا من الفرقاطات (نوع من السفن الحربية) الحربية الأمريكية في البحر الأحمر.