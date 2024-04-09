وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل بمستشفى جهينة المركزي

تزامناً مع رفع درجة الإستعداد القصوي بالقطاع الصحي بمحافظة سوهاج وبناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

تفقد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج يرافقه الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي و الدكتور عمرو عبدالفتاح عضو المكتب الفني لوكيل الوزارة ، سير العمل بمستشفى جهينة المركزي مساء أمس الأثنين وذلك لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمستشفي و الإطمئنان إلي تواجد الأطقم الطبية والفنية والإدارية النوبتجية الليلية

وأحال " محروس" مدير إدارة المعامل بالمديرية لعدم المتابعة و كذلك إحالة مسئول المعمل و مسئول بنك الدم و عدد من الفنيين بالمعمل للتحقيق لتدني الخدمة .

وتفقد وكيل صحة سوهاج أقسام الإستقبال والطؤاري و الأشعة والمعامل و الصيدلية و الحضانات والقسم الداخلي

مشيداً بالعمل بوحدة الحضانات و الصيدلية و تواجد الأطقم الطبية بأماكن عملها، و خلال الزيارة تم توجيه الإدارة العامة للطب العلاجي بوضع خطة تشغيل لوحدة العناية المركزة بالمستشفي.

و حرص وكيل صحة سوهاج علي تهنئة الفريق الطبي بمناسبة عيد الفطر المبارك، وحثهم علي بذل مزيد من الجهد لخدمة أهالينا من المرضي.