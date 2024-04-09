النيابة العامة تعاين حريق نادي الصيادلة بالإسكندرية

المعاينة المبدئية تكشف ماس كهربائى وراء حريق نادى الصيادلة بالاسكندرية

انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة حريق نادى الصيادلة بشرق الاسكندرية وسؤال شهود العيان ،كشفت المعاينة الأولية أسباب الحريق الهائل الذي اندلع، مساء اليوم الاثنين، بكافيه ومنشآت نادي الصيادلة بمنطقة سابا باشا على كورنيش الإسكندرية، دون حدوث إصابات.

ورجحت المعاينة اندلاع النيران بسبب حدوث ماس كهربائي بأحد اللوحات الإعلانية كبيرة الحجم، وامتداد ألسنة النيران إلى نادي مجلس الدولة الملاصق له، مخلفًا خسائر مادية كبيرة دون أي إصابات

كان قسم شرطة الرمل أول تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بكافيه ومنشآت داخل نادي الصيادلة بطريق الكورنيش بمنطقة سابا باشا، وانتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق هائل بكافيه ومنشآت داخل نادي الصيادلة، معظمها من الأخشاب، مما أسفر عن احتراقها،

انتقل رجال الحماية المدنية على الفور إلى محل البلاغ، كما تم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء لموقع البلاغ لمحاولة السيطرة ععليه وإخماده ومنع أمتداده للمناطق المجاورة، كما تم الدفع بعددًا من سيارات الإسعاف تحسبًا لوقوع إي إصابات.

وعلى الفور تم إخلاء نادي المهندسين والصيادلة ومجلس الدولة من المواطنين والزوار بعد تصاعد الحريق وامتداده بطول الكافيتريات المقامة على طريق الكورنيش أسفل النوادي وبجوارها، وذلك حفاظًا على أرواحهم.

وشهد طريق الكورنيش تكدس مروري بداية من منطقة جليم وحتى رشدي، وذلك لوقوعهم بالقرب من موقع الحريق، حيث أسفرت المعلومات الأولية، عن وقوع حريق هائل في عدد من الكافيتريات المقامة داخل نادي الصيادلة ومجلس الدولة، وذلك بجوار نادي المهندسين في منطقة سابا باشا بالإسكندرية.