ناقد رياضي: رمضان صبحي في طريقه للزمالك.. وصفقة محمد شحاتة أبهرت الجميع

قال الكابتن محمود إسماعيل، الناقد الرياضي، إن صفقة الزمالك لشراء اللاعب محمد شحاتة أبهرت الجميع، ورمضان صبحي في الطريق إلى الانتقال لنادي الزمالك بمباركة الكابتن إكرامي، مشيرًا إلى أن هذا اللاعب قادم من المنتخب الأولمبي، وتأثير تيشرت الزمالك يؤثر على أي لاعب، خاصة وأن اللاعب ما زال صغيرًا.

وأضاف "إسماعيل"، خلال حواره مع الإعلامي كريم عفيفي، ببرنامج "فرصة جديدة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن قرار عودة 20 ألف متفرج لكل نادي أمر جيد، ومن الضروري عدم الانفعال بين الجماهير، معقبًا: "مش عايزين نرجع للخلف، عايزين ننبسط ونتقدم إلى الأمام، مش عايزين نرجع مرة أخرى للمباريات الصامتة".

ولفت إلى أن مدرب الزمالك ما زال لديه صفقات جديدة، والمباراة السابقة هي الأولى، ولا يجب أن يحاسب المدرب إلا بعد مرور 3 مباريات، خاصة وأن فكره لم يطبق، معقبًا: "معروف عن مدرب الزمالك أنه عصبي، ولكن توظيف اللاعبين لم يحدث وسيأتي مع مرور الوقت".