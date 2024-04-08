أنابيلا هلال تتزين بالزهرة الخضراء

اعتادت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال على مواكبة الموضة العالمية لتختار من بينها ما يتناسب مع ذوقها الرفيع ويعكس جمالها وبساطة إطلالاتها لتكن مثالا تقتدي به أغلب الفتيات والسيدات صاحبات الذوق الرفيع.

وتألقت أنابيلا هلال بإطلالة عصرية مواكبة لأحدث صيحات الموضة لهذا العام، حيث ارتدت قميص فضفاض واسع مزين بالزهرة الكبيرة من الأمام ونسقت عليه بنطال طويل ينتمي لصيحة الأوفر سايز صممت من قماش ناعم باللون الأسود فيما انتعلت صندلا بكعب عال.

أما من الناحية الجمالية اختارت ترك خصلات شعرها البني منسدلة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود الغامق في الشفاه مما عكس سحر ملامحها بشكل واضح.

والجدير بالذكر ان أنابيلا دائما الحرص على المشاركة في مهرجان الجونة السينمائي بدورته المختلفة لتخطف الانظار من جديد في الدور الأخيرة.

وكان مهرجان الجونة السينمائي أعلن عن موعد الدورة السادسة للمهرجان والتي ستكون "دورة استثنائية" بسبب أحداث غزة، وتقام في الفترة من 14 إلى 21 ديسمبر.

وانطلقت الدورة الاستثنائية من مهرجان الجونة السينمائي بعد إضافة برنامج مهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان الذي أُعلن عنه مسبقا، ليتضمن عرض مجموعة أفلام عن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، وذلك لإلقاء الضوء على الموقف الحالي والأوضاع غير الإنسانية في غزة.

انابيلا هلال

أنابيلا هلال (4 يونيو 1986 -) مقدمة برامج وعارضة أزياء لبنانية ووصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2005. شاركت في ملكة جمال العالم في 2006 في وارسو، بولندا.

حاصلة على دكتوراه في الحقوق، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2005 حيث حلّت وصيفة أولى. ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون 2006 وحلت ضمن أول 10 متسابقات، بدأت بتقديم البرامج عام 2007 من خلال برنامج ميشن فاشن على شاشة أل بي سي، كما قدمت برنامج حلوة ومرة على نفس القناة بمشاركة كارلا حداد وكارلا يونس وإليز فرح وعفاف دمعة. وقدمت برنامج تلفزيون الواقع «أراب آيدل» بمواسمه الأول والثاني والثالث في إم بي سي ثم إنتقلت إلى محطة إم تي في اللبنانية حيث قدمت العديد من البرامج و منها برنامج ديو المشاهير بجميع مواسمه.

حياتها الأسرية

تزوجت من طبيب الجراحة التجميلية والترميمية اللبناني نادر صعب. وقد أقيم حفل الزفاف في 14 تشرين الثاني 2009 في كنيسة مار شربل في ليماسول بقبرص، ولها أربع أولاد هم ماييفا (ولدت عام 2010)، ونادر جونيور (ولد عام 2011) وجولا رفقا (ولدت سنة 2014) و إيلي (ولد سنة 2017.