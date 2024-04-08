جويل مردينيان تشعل الأجواء بالروب الساتان

شاركت الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان متابعيها مجموعة من أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وبدت جويل مردينيان بإطلالة صيفية مزهرة بالزهور الحمراء، حيث ارتدت عباءة طويلة فضفاضة صممت من الساتان ونسقت عليه كرديجان الشفاف وعكس قوامها الممشوق وجعلها تخطف الاضواء نحو إطلالتها.

وتزينت ببعض المجوهرات الذهبية المرصعه بحبات الألماس.

واختارت ترك خصلات شعرها الذهبي فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه مما عكس سحر ملامحها.

ودائما ما تنجذب جويل للأزياء الجريئة التي تبرز منحنيات قوامها بشكل جرئ وهذا ما يعرضها كثيرا لانتقادات اللاذعة.



جويل

جويل ماردينيان من مواليد 27 نوفمبر 1977 هي مذيعة لبنانية تقدم برنامج «جويل» على قناة أم بي سي. كانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

تزوجت مرتين: أولى من والد ابنها بايلي و تزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها ايلا صوفيا، ومؤخرا تبنت طفل اسمته نايثين.