كلام فى الهوا

الإثنين 08/أبريل/2024 - 07:56 م 4/8/2024 7:56:12 PM

حاول البعض التلاعب بمشاعر الناس الطيبين فى بلادنا، يقولون لهم المثل الذى لا يحمل هدفاً حقيقياً وهو «الصيت ولا الغنى» يقصد بالصيت هنا الشهرة، والشهرة هى أن يعرفك أكبر عدد من الناس أياً كان سبب شهرتك هذه، وبدأوا البحث بينهم عن طريق الشهرة، واستقر الكثير منهم على أن أسرع طرق الشهرة طريقان لا ثالث لهما، الأول.. لعب كرة القدم.. خاصة للبنين، والثانى..العمل بالفن فى مختلف مجالاته بالنسبة للبنين والبنات، ويحلمون بيوم يقولون فيه القول المعروف وجهى هو تحقيق شخصيتى، الأمر الذى ترتب عليه انتشار روح الخمول والإهمال والتفاخر بالجهل، بعد أن شاهدوا هؤلاء الفنانين أو اللاعبين الذين يركبون أحدث أنواع السيارات والطائرات، وأصبح لدينا أجيال خائبة لا روح فيها ولا تقدير للعلم، لدرجة أن أحد المطربين قال فى برنامج تليفزيونى عندما سأله المذيع: هل فعلاً لك أخ دكتور فى الجامعة، فرد عليه: نعم، أخى حاصل على درجة الامتياز فى جميع سنوات الدراسة فى كلية العلوم «هو ده اللى خاب فى العيلة» أنا مطرب شعبى وشقيقى الآخر ممثل، إحنا الاتنين راكبين سيارات أحدث موديل وأخى العالم راكب سيارة 128، هكذا تغلب الجهل على العلم وأصبح التافهون فى أعلى مرتبة من الشهرة.

لم نقصد أحداً!!