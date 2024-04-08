السجن عامان لمتهم بالتعدي على جاره وإصابته بعاهة مستديمة في عين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، بالسجن عامين لمتهم بالتعدي على جاره وإصابته بعاهة مستديمة، بسبب الخلاف حول تصليح سلم العقار، بمنطقة عين شمس.

أمر إحالة المتهم بالتعدي على جاره وإصابته بعاهة مستديمة في عين شمس

وكشف أمر إحالة أن المتهم "طارق.أ"، قام بالتعدي على جاره المسن مستخدم مفك، مما أدى إلى إصابته بعاهة مستديمة في يده اليمنى بسبب خلافات حول تصليح سلم العقار محل سكنهم.

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من مسن يتهم جاره بضربه بسبب خلافهما حول تصليح سلم العقار محل سكنهم وإصابته بعاهة مستديمة.

ومن جهة اخرى امرت نيابة البساتين الجزئية ، بحبس عاطل في واقعة مشاجرة بينه وبين مدرس بنطاق دائرة القسم،4 ايام علي ذمة التحقيقات حيث تسبب الأول في انفجار شبكية عين المدرس.

بسبب “لعب العيال ” .. حبس عاطل تسبب في انفجار شبكية عين المدرس بالبساتين

وقال المجني عليه خلال التحقيقات: إن “الواقعة بدأت أثناء لهو أطفالي الصغار أمام المنزل، ورش ابني الصغير الذي يعاني من صعوبات في التعلم أخته بالمياه أمام محل المتهم، ليخرج للأطفال ويتلفظ بألفاظ خارجة، قولت له دول أطفال ولم يتسببوا في أذى لك، قالي أنا دماغي كده ومحدش يقدر يعملي حاجة”.

وأضاف المدرس: “حدثت مشادة كلامية تطورت إلى أن أخرج المتهم سنجة وشومه من المحل الخاص به، ووقف أمام منزلي وقال لو كنت راجل انزلي، وأثناء نزولي لتهدئة الموقف، أوقفتني أمي وقالت أنا مش هضحي بيك إحنا مش بتوع مشاكل، سمعت كلامها ورجعت، ووقفت في البلكونة لمتابعة المشكلة، فحدفني بحاجة في وشي وبعدها بدأت أفقد الرؤية، وسمعت صريخ من زوجتي وأمي لوجود دم بيخرج من عيني، وتوجهت لمستشفى قصر العيني ليتم إبلاغي بانفجار القرنية، ولن يمكنني الرؤية بها مرة اخري”.

وتابع أنه “أثناء وجودي في المستشفى أبلغني بعض الجيران أنه تطاول على زوجتي وأمي، كما قام بحدف الزجاج على بلكونة المنزل هو وأخيه، وكسروا محل الموبايلات الذي يعمل فيه أخويا، وحررنا محضرًا في القسم ضدهم وتم القبض على المتهم، ويجرى حاليًا البحث عن أخيه”.

وبيّن التقرير الطبي أن المجني عليه يعاني من انفجار في شبكية العين اليمنى، وتم إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، وإجراء جراحة لإصلاح الانفجار وخياطة الجرح.

وذكر التقرير، أن الغرض من العملية هو إغلاق الجرح وليس تحسين الرؤية، حيث إن العين لا ترى الضوء.

إصابة 16 عاملا في حادث اصطدام ميني باص بسور حديدي بالهرم

'كما تعرض 16 عاملا للاصابة ، بشركة عقارات في حادث تصادم مينى باص بسور حديدي أعلى الطريق الدائري الهرم.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى نزلة الطريق الدائري بمنطقة الهرم.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومين بسيارات الإسعاف وتبين بالفحص أثناء سير “ميني باص” تابع لشركة عقارات شهيرة أعلى نزلة الدائري وبه 16 عاملًا وموظف بالشركة، اختلت عجلة القيادة في يد قائدها، ما أدى إلى اصطدامه بالسور الحديدي للكوبري، وإصابتهم بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية.