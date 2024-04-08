ذكرت فضائية “ القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، انتشال 42 جثمانا لشهداء من مناطق واسعة في خان يونس جنوب قطاع غزة".

فلسطين تطالب بمحاسبة ألمانيا على تسهيل جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة

وفي سياق آخر، قال أمين سر حركة فتح بهولندا: إن من حق الشعب الفلسطيني تحقيق تطلعاته بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأكد أن إسرائيل لم تلتزم بقرارات مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان أو أوامر محكمة العدل الدولية.

وطالب بمحاسبة ألمانيا على تسهيل جرائم الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الاحتلال يستخدم الأسلحة الألمانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في انتهاك واضح للقانون الدولي.

وأوضح أن الشركات الألمانية ضاعفت تصدير الأسلحة إلى إٍسرائيل خلال الفترة الماضية.

وأكد أن ألمانيا انتهكت واجباتها القانونية والدولية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة..

إدخال 40 مصابا فلسطينيا قادمين من قطاع غزة عبر ميناء رفح البري

دخل عبر ميناء رفح البري، اليوم الاثنين، 40 مصابا و40 مرافقا فلسطينيا قادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج في مستشفيات محافظات الجمهورية.

وصرح مصدر مسؤول بميناء رفح البري بأنه تم إدخال 250 شخصا من حملة الإقامات و116 شخصا من حملة الجوازات الأجنبية.

وأشار المصدر إلى أنه تم اليوم أيضا إدخال 149 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة، منها 108 شاحنات مساعدات و33 من القطاع الخاص و8 شاحنات وقود.