مفتي الجمهورية السابق: على الرجل أن يخبر زوجته بموعد عودته إلى المنزل

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن على الرجل إخبار زوجته بموعد عودته إلى المنزل، وفق أمر النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال خلال برنامجه الرمضاني “نور الدين” الذي يعرض على القناة الأولى، اليوم الإثنين، إن البعض يسأل “هل يجوز للرجل أو المرأة أن يتجسس على خصوصية الأخر داخل الأسرة؟”.

وأوضح: “هذا سؤال إذا أردنا الإجابة عليه علينا أن نذهب إلى سيد المرسلين ونسأله هذا السؤال ونرى الإجابة”، مضيفًا: "النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن التجسس أو التحسس أو الحقد أو الحسد".

وتابع: "النبي أمر المسافر إذ ما رجع إلى بيته أن يذهب إلى المسجد أولا حتى تتسامع المرأة بوجوده في هذه المتاحات في عصر النبوة من غير اتصالات ومواصلات وتقنيات حديثة".

على الرجل أن يمنح الزوجة فرصة حتى تتجمل له

وذكر: "من المتاحات فى عصر النبوة، قبل الموبايلات، كان الذهاب إلى المسجد يبلغ المرأة أن زوجها قد وصل، وهذا يجعل المرأة تتجمل، والنبي احترم خصوصية المرأة التى لا تريد أن يراها زوجها بحال معين".

هل يجوز التجسس على الزوج؟

وشدد على أنه لا يجوز للمرأة التجسس على زوجها حتى لو متأكدة أو على يقين بأنه يخونها بصفة مستمرة، مضيفًا: “مش من حقها تتجسس، أنا في الحدوتة دي، أنا متأكدة من 50 سنة و99% من هذا التأكد لا يعد إطلاقا في توثيق الشرع أو القانون أو التوثيق الاجتماعي البشري”.

وتابع: "واحد تقول أنا متأكدة أنه عمل كده أقولها ليه؟، توقلي أصله لما رجع مرة لقيت ريحة غريبة في لبسه، وممكن تكون واحدة هي اللى نقلت له الريحة، كل هذا الكلام من إبليس، والله يعلمنا الحياء وأن لا نقول بما ليس لنا به علم والله وهبنا نور ونتركه ونتخبط في الحياة الدنيا".

وأضاف: "التأكد في هذه الحالة إلحاح غبي من الشيطان الرجيم من أجل أن يدفعك إلى المعصية ويزينها للمرأة من أجل التجسس، و99% من الحالات بتكون من الشيطان الرجيم وعدم الاستجابة له في هذا الحالة والتجسس على الزوج".