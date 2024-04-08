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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

علي جمعة: لا يجوز للرجل معرفة باسورد هاتف زوجته

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أنه لا يجوز للزوج أو الزوجة معرفة باسوردات موبايلات بعضهم. 

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وقال خلال برنامجه الرمضاني "نور الدين"، الذي يعرض على القناة الأولى اليوم الإثنين: "مش من حق الزوج يعرف خصوصية الزوجة، ولا هى كمان، وعليهم احترام الخصوصية فيما بينهم، وده بيقلل المشاكل ما بينهم".   

وأضاف: "لما عملنا بحث قبل ظهور الإنترنت، عن أسباب الطلاق كانوا 7 حاجات، أولهم الحالة الاقتصادية وبعدها تدخل الأهل، وأزمات الحياة، وبعد ظهور الإنترنت، أصبح السبب التاني في الطلاق". 

وتابع: "اطلقتوا ليه يا ولاد علشان شوفتها بتكلم واحد، أو شافته بيكلم واحدة، ويبقوا هم الاتنين بيحبوا بعض وعندهم عفاف بس أخطأ المرة دي هنعمل إيه طيب، نرحم بعض شوية، وكل القيم الدينية تؤدي إلي أني مبصش لموبايلها  ولا تبص لموبايلي، وده مش معناه تعمل شات منحرف ولا هو كمان يعمل كده، لا لازم يكون في عفاف".

حكم قول زوجتك نفسي على سوشيال:

أجاب الدكتور علي جمعة في وقت سابق على سؤال أحد الحاضرين حول انتشار لايفات على السوشيال ميديا يظهر فيها شاب وفتاة تقول له زوجتك نفسى فما حكم هذا الأمر، وهل هذا زى التمثيل؟. 

وقال: "هذا عبث بالمقدسات، والزواج من المقدسات الإلهية، ليه لا اتزوج عمتى أو خالتى علشان ده أمر إلهى، هذه المسألة الإلهية يعبث بها هؤلاء فهذا لا يجوز وحرام". 

وتابع : "بالنسبة للسوشيال هل ينعقد النكاح، هذا التصرف يدخلهم فى ورطة قانونية وشرعية تجعلهم يذهبون للقاضي ليحلها لهم، وبالتالى نحذر من فعل هذه التصرفات".

 

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