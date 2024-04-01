هل تحية العلم بدعة؟ علي جمعة يجيب (فيديو)

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن تحية العلم ليست بدعة وإنما علامة للانتهاء وتربية النفس على حب الوطن وخدمته.

واضاف خلال برنامجه الرمضاني "نور الدين"، الذي يعرض على القناة الأولى اليوم الاثنين: "سيدنا النبي لما كان ينظم الجيوش كان يضع كل مجموعة من قبيلة مع بعضهم، وكان يعمل لكل فريق منهم شعار أو مسمى يا بنى عبد الرحمن يا بنى عصام الدين، وهو ده اللى عامل زى العلم".

وأوضح: "لما الجيوش تطورت ودخلت فى بلدان اخرى، تطور الأمر إلى أنها أصبحت تحية العلم، إحنا مش عاوزين تشويش علينا، هذه ليست بدعة".

هوية الإسلام

وأكد أن هوية الاسلام، تتمثل في أركانه، وأجمعت عليه الأمة فى النص الشرعي، فكل الأمة اجمعت على أن الخمر والظلم حرام.

وأوضح: “النص شيء والاجماع شىء، فالاجماع ينقل المسألة من الظنية إلى القطعية، فيمثل هوية الإسلام، ورسول الله حذرنا من أن نغير هوية الاسلام، ولكنه كان يعلم بما علمه له ربنا أن الأشياء تتغير والأزمان تتغير، وأرشدنا أن نحافظ على الاسلام، ويعلم أن الإسلام سينتشر في كل الأرض، فقال لنا كلاما بليغا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد".

وأضاف: "الاسلام زى ما ربنا انزله يبقى زى ما هو ويجوز إن نحدث شيئا منه، ولكن حدوث شيئا ليس من الإسلام ونصوصه أو يقر على الايقاف والتعطيل يعتبر بدعة وهذا ما حذرنا منه رسول الله، وقال كل بعدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار".