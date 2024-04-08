محافظ قنا يزور دار الرحمة الإسلامية تزامنًا مع يوم اليتيم

زار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الاثنين، دار الرحمة الإسلامية لرعاية الفتيات الأيتام بمدينة نجع حمادى، شمال قنا، وذلك في إطار الاحتفال بيوم اليتيم للاطمئنان علي الفتيات والاستماع لمطالبهن.

استمع محافظ قنا للفتيات وتبادل معهم أطراف الحديث حول مدى رضاهن علي مستوى المعاملة والخدمات المقدمة بالدار ، فضلا عن الاطمئنان علي مستوى تقدمهم في الدراسة.

وأبرز محافظ قنا أهمية دور رعاية الأيتام في تقديم الدعم حتى يصلوا إلى بر الأمان، خاصه ان الأديان السماوية قدّمت الكثير من التعاليم التي تأمر برعاية اليتيم.

وأشار إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جهدا في توفير الرعاية الكاملة لأطفال دور الرعاية والأيتام و العمل على دمجهم فى المجتمع.

كما أعربت وفاء حسن الخولي مدير دار الرحمة، عن سعادتها بدعم محافظ قنا للدار ومشاركته الأطفال جميع المناسبات ، وعبرت الفتيات عن سعادتهن بتلك الزيارة المعتادة لمحافظ قنا إليهن، مؤكدين أنها أدخلت الفرحة علي قلوبهن متمنين تكرارها دائما.

في نهاية الزيارة وزع محافظ قنا و وكيل وزارة التضامن علي الفتيات مبالغ نقدية لشراء متطلبات عيد الفطر المبارك مما ادخل البهجة والسرور على نفوسهن.

رافق المحافظ، حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، والدكتورة هدى سعدي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا و أشرف أنور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى .

وفضيلة الشيخ أحمد أبوالوفا مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف، والدكتور أشرف عبد الشافي مدير إدارة نجع حمادي الازهرية وسميحة سعد مدير وحدة حماية الطفل بالمحافظة والدكتورة سلمى القاضى عضو المكتب الفنى بمديرية الصحة.

اهتمام خاص بدار الرحمة:

وتبني المحافظ، رعاية نزيلات دار الرحمة، منذ توليه المسؤولية محافظًا لقنا، وحرص على إتمام زيجات فتيات الدار وهي دار خيرية لليتيمات بمدينة نجع حمادي، وتوجيه مديرية التضامن الاجتماعي بالمعاونة فى نفقات الزفاف، حتي بلغ عدد من أتمم لهن الزيجات نحو 10 فتيات.

وكان المحافظ، خلال السنوات الماضية، يجري مقابلات الشباب المتقدم للزواج منهن، ويحضر حفلات الزفاف ويوقع باعتباره وكيلًا عن العروس وقد حظيت إحداهن بزيارة المحافظ فى منزلها عقب زواجها.