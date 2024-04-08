وكيل الأوقاف بالإسكندرية يكرم عمال المساجد

بسبب جهودهم المبذولة

في لافته انسانية ، بمناسبة انتهاء الشهر الكريم ، كرم الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية عدد من ، عمال مساجد المدينة التابعة لمديرية الاوقاف ، وذلك لجهودهم المبذولة في خدمة المسجد وتهيئته لضيوف الرحمن طوال الشهر شاكرا لهم اجتهدهم و تفانيهم في عملهم .

البرنامج التثقيفي

كما شهد ، نجم ، تكريم طلاب البرنامج التثقيفي بمسجد سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسموحة

بحضور كل من فضيلة الشيخ حاتم سالم مدير إدارة أوقاف شرق

وفضيلة الشيخ حسان الزهيري إمام وخطيب المسجد و الواعظة المهندسة بهيرة خيرالله. وخلال الحفل أشاد فضيلة الشيخ سلامة بما رأه من إقبال الطلاب وأولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بالبرنامج التثقيفي مؤكدا أن الأوقاف تشهد عصرها الذهبي في الدعوة إلى الله و في العمل المجتمعي في هذه الفترة تحت قيادة معالي أ.د الوزير.

اجتماع طارئ

و في سياق متصل ، التقى وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية بالسادة مفتشي المتابعة اليوم في اجتماع طارئ بحضور كل من فضيلة الشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة

وفضيلة الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة. وفضيلة الشيخ ماهر عبد الجواد مدير إدارة شئون الإدارات.

لمناقشة عدد من القضايا على رأسها تكثيف المرور والمتابعة استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك اعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات

وأكد فضيلة الشيخ سلامة خلال الاجتماع على أهمية المتابعة المستمرة للمساجد ومتابعة تنفيذ التعليمات وانضباط الأئمة والعمل وضبط سير العمل بالمساجد



جهود مفتشي المتابعة خلال رمضان

كما أشاد فضيلته بجهود السادة مفتشي المتابعة التي بذلوها خلال شهر رمضان في المرور والمتابعة مطالباً اياهم ببذل مزيدٍ من الجهد في هذه المرحلة لخدمة ديننا ووطننا.

وأكد فضيلته على اننا جميعا فى حاله طوارئ و غرف عمليات بكل إدارة حتى نهاية شعائر صلاة العيد مؤكدا على ضروره اتباع التعليمات لتحقيق الأجواء الايمانية . جدير بالذكر أن مديرية الاوقاف بالإسكندرية، قد قامت بجهود كبيره خلال الشهر الفضيل ، الي عمت فيه حلقات الدروس الدينيه و حلقات تحفيظ القرآن الكريم ، بالإضافة الي مستوي راقي من النظافه و المتابعة بجميع مساجد المحافظة.

