أمطار غزيرة تضرب البحيرة والأرصاد: تصل القاهرة في المساء (فيديو)

تعرضت محافظة البحيرة، إلى أمطار غزيرة في مناطق "أبو حمص وحوش عيسى وكفر الدوار"، وسط تحذيرات من الأرصاد الجوية بحدوث تقلبات اليوم الإثنين.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار تمركز المنخفض الجوى على شرق البحر المتوسط يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد.

وأشارت إلى أنها تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وتابعت: "تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى تقدم السحب الرعدية إلى غرب ووسط الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة، وأما عن شرق البلاد والقاهرة الكبرى فهم على موعد مع سقوط الأمطار خلال فترات المساء".

منخفض جوي يضرب البلاد بأمطار غزيرة

أكدت الأرصاد الجوية، تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، خلال الأسبوع الجاري، وتوقعت سقوط الأمطار بين المتوسطة والغزيزة أحيانًا، اليوم، إضافة إلى سقوط أمطار رعدية على مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط.

وأوضحت أن الأمطار تمتد بكميات أقل إلى المناطق الداخلية، وسوف تصل أمطار خفيفة وأحيانًا متوسطة إلى بعض المناطق من القاهرة الكبرى بعد فترة الظهيرة مع دخولنا لفترة المساء.

وأشارت إلى استمرار انخفاض قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار، وتعتبر حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية خلال فترة النهار، أي أنه طقس ربيعي دافئ خلال فترة النهار في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة في الأماكن الساحلية تكون أقل من نظيرتها الموجودة في القاهرة، إذ يكون طقسًا مائلًا للدفء ويحمل بعض البرودة خلال فترة النهار، مؤكدة على الشعور بالمزيد من انخفاض قيم درجات الحرارة ليلًا خاصة مع غياب أشعة الشمس.