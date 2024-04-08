منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف أسباب الطقس المتقلب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أسباب انخفاض درجات الحرارة والطقس المتقلب الذي تشهده البلاد خلال هذه الفترة موضحة أن البلاد تتأثر بإمتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوب بكتل هوائية قادمة من شمال أوروبا تعمل على إعادة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.



ظهور السحب المنخفضة

وأضافت الهيئة، أن آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية للبلاد تتساقط معها أمطار متفاوتة الشدة، ومع الوقت تتقدم السحب للداخل ولكن أقل شدة، فمن المتوقع سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانآ على مناطق من (مطروح-الأسكندرية- البحيرة - كفرالشيخ - دمياط).

أمطار رعدية ومتوسطة

وتابعت، تكون الامطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري، خفيفة قد تكون متوسطة مساء على مناطق من( السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى قد تمتد خفيفة إلى مناطق من الفيوم وبنى سويف ).

نشاط للرياح يُزيد من برودة الطقس

وأشارت، هناك نشاط للرياح مما يُزيد من الاحساس ببرودة الطقس على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، ليسود طقس دافيء نهارًا على شمال البلاد حار جنوبًا، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى كالاتي:

القاهرة الكبرى 26 15

الاسكندرية 23 15

بنها 26 18

كفر الشيخ 26 17

طنطا 26 15

بورسعيد 23 17

المنيا 30 13

شرم الشيخ 30 21

شبين الكوم 25 17

الاسماعيلية 27 15

السويس 27 15

الاقصر 31 19