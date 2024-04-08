الإثنين 08 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية تضرب البلاد (فيديو)

أمطار
أمطار

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، خلال الأسبوع الجاري. 

txt

أمطار حتى الأربعاء.. موعد استقرار الأحوال الجوية

txt

عاجل.. انخفاض الحرارة وسقوط أمطار حتى الأربعاء المقبل.. والأرصاد تُحذر

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، أن البلاد ستشهد البلاد أحد حالات التقلبات الجوية وعدم استقرار الطقس، مؤكدة تزايد كميات سقوط الأمطار خاصة في محافظات شمال البلاد بداية من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد.

وأوضحت أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي إضافة إلى كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا ناحية البحر المتوسط، وتلك الكتل الهوائية رطبة، لذلك سيكون هناك تكاثر للسحب المتوسطة والمنخفضة وأيضا الرعدية.

سقوط أمطار متويطة وغزيرة اليوم

وتوقعت سقوط الأمطار بين المتوسطة والغزيزة أحيانا اليوم، إضافة إلى سقوط أمطار رعدية على مطروح والإسكندرية والبحرية وكفر الشيخ ودمياط، موضحة أن الأمطار تمتد بكميات أقل إلى المناطق الداخلية، وسوف تصل أمطار خفيفة وأحيانا متوسطة إلى بعض المناطق من القاهرة الكبرى بعد فترة الظهيرة مع دخولنا لفترة المساء.

وأشارت إلى استمرار انخفاض قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار، وتعتبر حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية خلال فترة النهار، أي أنه طقس ربيعي دافئ خلال فترة النهار في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة في الأماكن الساحلية تكون أقل من نظيرتها الموجودة في القاهرة، إذ يكون طقسا مائلا للدفء ويحمل بعض البرودة خلال فترة النهار، مؤكدة على الشعور بالمزيد من انخفاض قيم درجات الحرارة ليلا خاصة مع غياب أشعة الشمس.

مواد متعلقة

الصين توجه رسالة ردع لأمريكا واليابان في البحر الجنوبي (فيديو)

مستشفيات مصر استقبلت 3764 مصابًا من غزة منذ بداية العدوان (فيديو)

الفلسطينيون يكسرون حصار المسجد الأقصى في رمضان (فيديو)

هل تتعرض مصر لإعصار "نيهال" في العيد؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة (فيديو)

خبير دولي: مصر تقف مع الشعوب المقهورة.. وعدد الشهداء بغزة مؤلم (فيديو)

اللقطات الأولى من الهجوم على حافلة إسرائيلية بالضفة الغربية | فيديو

جوتيريش: العملية العسكرية الإسرائيلية أحدثت دمارا غير مسبوق في غزة (فيديو)

مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: كيف تبررون لأطفالكم الإبادة في غزة؟ (فيديو)
الجريدة الورقية