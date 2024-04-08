الأرصاد تحذر من تقلبات جوية تضرب البلاد (فيديو)

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، خلال الأسبوع الجاري.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، أن البلاد ستشهد البلاد أحد حالات التقلبات الجوية وعدم استقرار الطقس، مؤكدة تزايد كميات سقوط الأمطار خاصة في محافظات شمال البلاد بداية من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد.

وأوضحت أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي إضافة إلى كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا ناحية البحر المتوسط، وتلك الكتل الهوائية رطبة، لذلك سيكون هناك تكاثر للسحب المتوسطة والمنخفضة وأيضا الرعدية.

سقوط أمطار متويطة وغزيرة اليوم

وتوقعت سقوط الأمطار بين المتوسطة والغزيزة أحيانا اليوم، إضافة إلى سقوط أمطار رعدية على مطروح والإسكندرية والبحرية وكفر الشيخ ودمياط، موضحة أن الأمطار تمتد بكميات أقل إلى المناطق الداخلية، وسوف تصل أمطار خفيفة وأحيانا متوسطة إلى بعض المناطق من القاهرة الكبرى بعد فترة الظهيرة مع دخولنا لفترة المساء.

وأشارت إلى استمرار انخفاض قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار، وتعتبر حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية خلال فترة النهار، أي أنه طقس ربيعي دافئ خلال فترة النهار في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة في الأماكن الساحلية تكون أقل من نظيرتها الموجودة في القاهرة، إذ يكون طقسا مائلا للدفء ويحمل بعض البرودة خلال فترة النهار، مؤكدة على الشعور بالمزيد من انخفاض قيم درجات الحرارة ليلا خاصة مع غياب أشعة الشمس.