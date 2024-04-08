انطلاق النسخة الثالثة من المؤتمر الصحفي للاتحاد المصري لطلاب الصيدلة 8 مايو

تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الصحفي للاتحاد المصري لطلاب الصيدلة (EPSF)، وذلك يوم الأربعاء الموافق ٨/٥/٢٠٢٤ في فندق توليب جاردز بمدينة نصر.

وسيشهد المؤتمر حضور نخبة من ممثلي عدد من المؤسسات المختلفة، ويأتي من بين المؤسسات المشاركة في المؤتمر، ممثلي منظمة الصحة العالمية (WHO)، وممثلي وزارة الصحة المصرية، وزارة التضامن الاجتماعي، هيئة الدواء المصرية، وسيتم أيضًا حضور عدد من عمداء ورؤساء كليات الصيدلة في مختلف أنحاء مصر، بالإضافة إلى مندوبي شركات الأدوية المختلفة مثل نيرهادو و يوتوبيا و هيئة الرعاية و سوق الدواء و مبادرة السكر بره.

أهداف المؤتمر الصحفي للاتحاد المصري لطلاب الصيدلة

وخلال المؤتمر الصحفي سيتم مناقشة العديد من الأهداف الرئيسية لـ EPSF، حيث يسعى الاتحاد لخدمة قضايا الصحة العامة ذات الصلة بالمجتمع المصري، ويشمل ذلك حملات التبرع بالدم التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2023، وحملات قياس السكر، و الحملات والمبادرات التطوعية التي من أبرزها مبادرة غيث.

ويناقش المؤتمر أيضاً، الخدمات المقدمة لتطوير طلاب الصيدلة، من خلال البرامج التعليمية والمؤتمرات العلمية تهدف إلى تأهيل الطلاب لسوق العمل ومواجهة تحدياته، وسيتم التركيز على قضايا تتعلق بحقوق الصيادلة والمساهمة في تعزيز دورهم في المجتمع.

الجدير بالذكر أنه شارك خلال العام الماضي في النسخة الثانية من المؤتمر الصحفي للاتحاد المصري لطلاب الصيدلة، الدكتور حاتم ستين والدكتور محمود عثمان، والدكتورة دعاء كامل، والدكتور حازم طارق، والسيد عمرو عطالله، والسيد حسام الإمام، والسيد محمود عثمان، والسيد محمد عنتر، والسيد علي جيلاني.