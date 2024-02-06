الصيادلة تعلن أسماء الفائزين بتأشيرات قرعة رحلة الحج

أجرى المستشار محمد فكرى الحارس القضائى للنقابة العامة لصيادلة مصر، والدكتورة فاتن عبدالعزيز عضو لجنة ادارة النقابة اليوم الثلاثاء 6 فبراير قرعة علنية لتأشيرات رحلة الحج لهذا العام 2024 والمخصصة من قبل وزارة الصحة للصيادلة، وذلك بحضور عدد من الصيادلة المتقدمين بالقرعة وعددهم 41 صيدلياً.

وأسفرت القرعة عن فوز كل من":

1 د/عبد الرحمن احمد فوزي عبد الله

2 د/محمد احمد كمال عطيه

3 د/احمد رفعت ابراهيم ابراهيم

4 د/اسماء محمد مصطفى احمد

كما تم سحب 6 أسماء فى قائمة الاحتياطى للحصول على التأشيرة حال تراجع احد الفائزين الأربعة عن التأشيرة.

ومن المقرر استيفاء الصيادلة الفائزين للأوراق المطلوبة والتنسيق مع مسئولى وزارة التضامن الاجتماعى لاستكمال الاجراءات.

وتهنىء نقابة صيادلة مصر الصيادلة الفائزين، سائلين الله عز وجل ان يجعل لهم حجا مبروراً وذنباً مغفوراً وان يتقبل منهم جمعياً.