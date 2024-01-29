"الصيادلة": فتح باب الحجز لقرعة تأشيرات رحلة الحج المجانية غداً

أعلنت النقابة العامة لصيادلة مصر، عن فتح باب الحجز فى قرعة تأشيرات رحلة الحج لهذا العام غداً الثلاثاء 30يناير، والمخصصة من قبل وزارة الصحة وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى للصيادلة فقط وعددها (4) تأشيرات.

وأوضحت نقابة الصيادلة، أنه سيتم ابتداءاً من غداً الثلاثاء الموافق 30يناير حتى يوم الثلاثاء الموافق6 فبراير ( الساعه 12 ظهرا)، استقبال الصيادلة الراغبين في الدخول بقرعة تأشيرة رحلة الحج، وذلك بمقر النقابة العامة للصيادلة بجاردن سيتى.

وتابعت الصيادلة:"على أن يتم إجراء القرعة العلنية وإعلان أسماء الفائزين بالتأشيرات بنفس يوم إغلاق باب الحجز الثلاثاء 6 فبراير (الساعه الواحده ظهراً) بمقر النقابة العامة، ويسدد الصيدلى مبلغ عشرين ألف جدية جدية حجز تسترد حال عدم فوزه بالقرعة".

المستندات المطلوبة لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1445ه‍ /2024

١- أصل جواز السفر المميكن لايقل صلاحيته عن عام ١/٣/٢٠٢٥.

٢- عدد 2 صورة من جواز السفر اول صفحة فقط.

٣- فيش جنائى مميكن موجه للحج.

٤- عدد 10صور شخصية حديثة واضحه خلفيه بيضاء 4× 6 80% من مساحه الوجه داخل مظروف.

٥- عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومى مقاس كبير 100%.

٦- تقرير طبى معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المعلن عنها.

٧- شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة والسكان والمدرج بها تطعيم اللقاح الرباعى السحائى١٣٥ ACYW بمدة لاتقل عن 10 ايام ولاتزيد عن 3 سنوات.

٨- تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم ومن هم فى سن التجنيد.

وإليكم تفاصيل "برنامج الحج المستوى الأول والثالث"