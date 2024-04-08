فسحة البسطاء.. مظاهر احتفال المواطنين بالعيد في حدائق القناطر الخيرية

مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، يبحث المواطنين دائماً عن الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة والترفيهية، من أجل قضاء أسعد الأوقات مع الأسرة والأهل والأحباب، وذلك للهروب من ضغوطات الحياة.

وتأتي حدائق القناطر الخيرية التاريخية، من أبرز أماكن الاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث يقبل المواطنون عليها في الأعياد والمناسبات للاحتفال والتنزه والخروج إليها وقضاء أوقات ممتعة بين أحضان الطبيعة، حيث تتميز بمساحاتها الشاسعة والتي تصل إلى 500 فدان وسط مياه النيل.

استعدادات حدائق القناطر الخيرية لاحتفالات عيد الفطر المبارك

وتزينت حدائق القناطر الخيرية باللون الأخضر، استعداداً لاستقبال روادها من مواطني محافظات القليوبية والمنوفية والقاهرة والجيزة للاستمتاع بعيد الفطر المبارك، حيث تعد القناطر الخيرية منتجع الغلابة لعدد من محافظات الدلتا.

ورفعت إدارة ري القناطر الخيرية حالة الطوارئ، وتم تكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات.

وتشهد حدائق القناطر الخيرية، إقبالا كبيراً من المواطنين والأسر خلال الأعياد والمناسبات العامة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الجميلة والخلابة التي تضمها الحديقة.

موعد استقبال حدائق القناطر الخيرية للمواطنين في عيد الفطر المبارك

وتفتح حدائق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، أبوابها لاستقبال المواطنين للاحتفال بعيد الفطر المبارك في السابعة صباحا وحتي الساعة العاشرة مساء.

مظاهر احتفال المواطنين بعيد الفطر المبارك في القناطر الخيرية

وتختلف مظاهر الاحتفال بين المواطنين، فمنهم من يفترش الحدائق لتناول الأطعمة، بينما ينطلق الأطفال لاستقلال الدراجات والخيول، فيما يستمتع آخرون بالمشاهد الساحرة على ضفاف نهر النيل، فيما يتوجه آخرون إلى الملاهى للاستمتاع بالألعاب الموجودة بها.

سعر تذكرة دخول حدائق القناطر الخيرية

وتناسب حدائق القناطر الخيرية، كل المستويات اقتصادياً، وتتراوح تذكرة دخولها ما بين 5 جنيهات حتى 20 جنيها، مع توافر الخدمات والمأكولات والمشروبات بأسعار مناسبة، ومتاح أن يصطحب الزائر المأكولات المشروبات الخاصة به، مع الحفاظ علي نظافة المكان.

- «الجامع» أمام سجن نساء بالقناطر، و«التوفيقي ب» بسعر رمزي 5 جنيهات للفرد.

- «النخيل» و«التوفيقي أ» و«الحديقة النموذجية أ» و«حديقة الياسمين» وحديقة «أبو اردان» حدائق بسعر رمزي 10 جنيهات للفرد.

- «عفلة» و«المركز الثقافي» و«البحيرة» و«النيل» بسعر رمزي 20 جنيها للفرد.