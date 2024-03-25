موعد عيد الفطر المبارك 2024" كل عام وأنتم بخير"

موعد عيد الفطر المبارك 2024.. مع حلول منتصف شهر رمضان المبارك يكثف الكثير من المسلمون البحث عبر "جوجل" عن موعد عيد الفطر المبارك 2024، حيث يتم الإعلان عن الموعد في آخر يوم رمضان من قبل دار الإفتاء المصرية.

موعد استطلاع هلال شهر شوال

ويتم استطلاع هلال شهر شوال 1445، بالتحقق من الرؤية الشرعية يوم الاثنين 29 رمضان، الموافق 8 أبريل 2024، وفي حال ثبوت رؤية الهلال ستكون أول أيام عيد الفطر المبارك 1 شوال، يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024.

أول أيام عيد الفطر

أما في حالة عدم ثبوت الرؤية، سيكون شهر رمضان 30 يومًا، وبالتالي أول أيام عيد الفطرالأربعاء 10 أبريل، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه وفقا للحسابات الفلكية سيحل أول أيام العيد يوم 10 أبريل المقبل 2024.

عدد أيام إجازة عيد الفطر

وتبدأ إجازة عيد الفطر من يوم الأربعاء 10 إبريل وتستمر حتى يوم السبت 13 إبريل في القطاعين الخاص والعام، مع الأخذ في الاعتبار أن الرأي النهائي لموعد نهاية شهر رمضان 2024 سيكون لدار الإفتاء المصرية.